Pääkirjoitus

”Neitsyys on paras lahja, jonka nainen voi aviomiehelleen antaa”, luennoitsija opetti – ja Kiinassa roihahti s

Neitsyys

Toinenkin

Raivoa herättäneissä

on paras lahja, jonka nainen voi antaa aviomiehelleen, 63-vuotias naisluennoitsija opetti tänä keväänä Jiu­jiangin yliopistolla Keski-Kiinassa.Hän tyrmäsi opiskelijanaisten lyhyet hameet ja paljastavat kaula-aukot ”vulgääreinä ja seksuaaliseen ahdisteluun kannustavina” ja jatkoi kysymyksellä: Kuka haluaa naimisiin naisen kanssa, jolle on tehty abortti?Luentomateriaalit levisivät Kiinan sosiaaliseen mediaan. Seurannutta somereaktiota kuvaa ehkä parhaiten katukielinen ilmaus ”paskamyrsky”.Kiinan keväässä roihunnut nettiraivo liittyy opiskelijamaailmaan.Shandongin kansainvälisten kielten college langetti muutama viikko sitten pusukiellon. Yliopisto listasi kampuksella kielletyt asiat. Tuomittavaa on esimerkiksi opiskelijoiden välinen kuhertelu.”Sivistymättömän käytöksen kitkemiseksi” koulu levitti teiden varsille suttuisia salakuvia, joissa parikymppiset opiskelijaparit rikkovat sääntöjä. Kuvia oli heistä, jotka pitivät toisiaan kädestä, juo­pottelivat, tupakoivat, pitivät lemmikkieläintä salaa kampuksella tai pussailivat.tapauksissa kyse on pohjimmiltaan samasta asiasta.Kun katsoo tarpeeksi etäältä, Kiinassa näkee valtavan arvorepeämän sukupolvien välillä. Toisella laidalla seisoo parikymppisiä, jotka ovat aikuistuneet avautuvan Kiinan aikana. Toisella laidalla ovat heidän vanhempiensa ja isovanhempiensa ikäpolvet.Kaikki ovat huolissaan toisistaan.Näkemysjuopa kiinalaisten nuorten aikuisten ja heidän vanhempiensa välillä ei ole koskaan ollut näin suuri.Yliopistoikäisistä moni on kallellaan modernin maailman meininkiin, mutta vanhempi väki vannoo nationalismin nimiin. Hyvä käytös ja hyvä elämä tarkoittavat sukupolville joskus päinvastaisia asioita. Vain toiset juovat Coca-colaa.Arvotörmäyksistä syntyy myrskyjä. Suomen vinkkelistä katsoen Kiinan ­somekohut huvittavat vähän mutta herättävät myös sympatiaa: kyllä meilläkin olisi hermostuttu mokomista töräyksistä.Ero suomalaisten ja kiinalaisten parikymppisten välillä ei ole koskaan ollut niin pieni kuin se on nyt – ja se on hyvä asia. Tekee tulevaisuuden kannalta hyvää tajuta, että hei, meillähän on enemmän yhteistä kuin eroja.Siksi suomalaisterveisiä kiinalaisopiskelijoille: suudelkaa toisianne.Niin mekin teemme.