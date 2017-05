Pääkirjoitus

Niinistö asemoi ilmoituksellaan myös presidentin paikkaa suhteessa puolueisiin

Presidentti Sauli Niinistö lupasi jo aiemmin kertoa halustaan pyrkiä jatkokaudelle samalla varoitusajalla, joka on ollut käytössä aiemmillakin presidenteillä. Vieraillessaan Berliinissä toukokuun puolivälissä hän täsmensi ajankohtaa: ”kun Helsingissä on loppukevät”.



Tämän viikon sääennuste olisi antanut Niinistölle mahdollisuuden venyttää ilmoitusta vielä kesäkuun puolelle, mutta nyt vuosikatsauksissa voidaan merkitä hänen ulostulonsa toukokuun tapahtumiin.



Ilmoituksen ajankohdassa ei siis ollut mitään yllättävää, eikä varsinaisessa sisällössäkään. Sen sijaan ehdokkuuden muodossa näkyy Niinistölle luonteenomainen oma kädenjälki. Niinistö lähtee pyrkimään toiselle presidenttikaudelle itsenäisen valitsijayhdistyksen ehdokkaana. Sellaisen perustamiseen tarvitaan 20 000 nimeä. Näin kokoomusväen lisäksi myös muiden puolueiden jäsenille ja poliittisesti sitoutumattomille luodaan tapa osallistua kampanjaan.



Kokoomuksen johtoa oli informoitu Niinistön kannasta etukäteen, joten ratkaisuun oli puolueen sisäpiireissä ehditty valmistautua henkisesti. Siksi ei ollut mikään ihme, että kokoomusvaikuttajien tuki valitsijayhdistykselle tuli julki jo Niinistön lehdistötilaisuuden kuluessa. Se ei kuitenkaan peitä täysin sitä pettymystä, joka kuului etukäteen puolueen vaikuttajien äänestä, kun he pohtivat Niinistön mahdollista päätymistä valitsijayhdistyksen käytön kannalle.



M yös muille presidenttiehdokkaille Niinistön ilmoitus jättää mietittävää. Jo etukäteen arveltiin asetelmaksi ennakkosuosikin ja haastajien välistä kisaa. Nyt sen lisäksi luvassa on puolue-ehdokkaiden ja puolueiden yläpuolisen ehdokkaan mittelö. Voi olla, että Niinistö tulee samalla asemoineeksi myös tulevien presidenttien suhdetta puolueisiin.



Suurista puolueista keskusta on jo asettanut ehdokkaakseen Matti Vanhasen. Keskisuurista puolueista vihreillä on ehdokkaana Pekka Haavisto ja vasemmistoliitolla Merja Kyllönen.



Niinistön ilmoituksen jälkeen katse kääntyy Sdp:hen, jolla on ollut vaikeuksia löytää omaa ehdokasta. Kannatukseensa nousua hakeva suurin oppositiopuolue tuskin luopuu tilaisuudesta päästä osalliseksi presidentinvaalien ympärillä pyörivästä laajasta julkisuudesta.



Niinistökin lienee varautunut henkisesti kahden kierroksen vaaliin. Edes Mauno Koivisto ei saanut vuoden 1988 presidentinvaalin suorassa vaalissa puolta äänistä, vaan valitsijamiehet saivat viimeisen kerran töitä. Suosittu Tarja Halonen puolestaan sai vuonna 2006 huomata, että Sauli Niinistö tarjosi hänelle kovan vastuksen. Halonen valittiin, mutta kampanjasta alkoi kokoomuksen pitkä menestysputki.



S uomessa ilmapiiri on juuri nyt rauhallinen, mutta epävarmuus ympäröivän maailman suunnasta vaikuttaa ajatuksiin myös täällä. Siksi istuva presidentti pystyy valmistautumaan vaaleihin edustamalla jatkuvuutta, vaikka hän ei kampanjoisikaan samalla tavalla kuin muut ehdokkaat.



Maanantainen ilmoitus ei vaikuta Niinistön päiväohjelmaan vielä moneen kuukauteen, mutta julkisuudessa häntä arvioidaan entistä useammin paitsi presidenttinä myös ehdokkaana. Ehkä kesän ja syksyn mittaan nähdään myös se, että joku muista ehdokkaista haastaa hänet tosissaan jossain asiakysymyksessä.



Laaja kansansuosio tarkoittaa myös sitä, että Niinistön kannattajissa on hyvin eri tavoin ajattelevia ihmisiä. Niinistön lopullinen vaalitulos riippuu siitä, kuinka hyvin hän pystyy yhdistämään oman kannattajajoukkonsa ääripäät.