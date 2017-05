Pääkirjoitus

Suomen ja viron samankaltaisuus huvittaa

tallinnalais­mies kertoi dialogista ensimmäi­seltä Helsingin-matkaltaan 1980-luvun lopulla.”Mul on Viru valget”, virolainen aloitti. ”Ai olette virolainen”, vastasi helsinkiläinen. ”Kus on turu?”, sanoi virolainen yrittäen puhua suomea. ”Noin 160 kilometriä täältä”, vastasi helsinkiläinen.Virolainen jäi miettimään, että ei kai Helsinki niin suuri ole. Tarkoitus oli myydä Viru Valge -pullo torilla, viroksi turul, koska ruplilla ei Suomessa tehnyt mitään. Virolainen yritti puhua suomea.suomalaisten ja virolaisten suhde on tasaveroistunut mutta samalla etääntynyt. Suomen kieli kuulostaa monista virolaisista hassulta samaan tapaan kuin viro suomalaisista. Se johtuu osin suomen taidon heikkenemisestä.Sukukielen oudot äänneyhdistelmät tai toisiaan muistuttavat sanat naurattavat varsinkin silloin, kun niiden merkityksestä ei voi olla ihan varma.Polkupyörä on virolaisista yhtä hassu sana kuin suomalaisista jalgratas. Virolaista poikaa naurattaa joka kerta, kun kutsun lapset vilkuttamaan ovelle. Hänestä vilkuttaminen muistuttaa vironkielistä sanaa vilkurid, joka tarkoittaa hälytysajoneuvon valoja. Hän lähtee valojen vilkkuessa.Minkälaisilla sanoilla suomalainen huvittaa virolaisia?Ratsastajapatsas, illalla, lämpimämpi, suuriluuloisuus, rakastajatar, rakastaa, jompikumpi, silloin tällöin, miukumauku, ötökät, hämähäkki, periaatteessa, koirankoppi, toukokuu. Näin listasivat vironkieliset Facebook-kaverini sanoja, jotka kuulostavat hassuilta.Miksi ratsastajapatsas? Hassua on sanan pituus ja yhdistelmä ratsa-patsa, vastasi virolainen. Lisäksi patsas muistuttaa sanaa pätsama, täydensi toinen. Pätsama tarkoittaa samaa kuin varastama eli varastaa.on vastavuoroisesta ilmiöstä. Suomalainen naureskelee tallinnalaisessa ruokakaupassa nähdessään paketin päällä sanan loksutada, ravistele.Välillä sanat kiertävät Virosta Suomeen Yhdysvaltojen tai Britan­nian kautta.Yksi tavallisimmista miesten etunimistä Virossa on Ülo saksalaisella ü:llä. Suomen radiossa on esitelty Uelo Raudmäen johtamaa Viron radio- ja viihdeorkesteria tai Uelo Vinterin sävellystä, eivätkä hälytyskellot ole soineet.Sanojen lisäksi myös tieto ja näkemykset kulkevat välillä kiertoteitä Suomenlahden vastarannalle.Englannin- ja suomenkielisessä lehdistössä sai viime viikolla paljon huomiota se, ettei presidentti Donald Trump puheessaan Naton uudessa päämajassa maininnut Yh­dysvaltojen sitoutumista sotilasliiton viidenteen artiklaan ja sen turvatakuisiin. Virossa johtava päivälehti Postimees kertoi Virossa vallitsevasta näkemyksestä. Se arvioi pääkirjoituksessaan perjantaina, että kohu Trumpin sanomatta jättämisestä oli pikemmin viihdettä kuin analyysiä. Todellisuudessa teot kertovat Yhdysvaltojen sitoutumista liittolaistensa, myös Baltian, puolustukseen.Suoraa viestintää yli Suomenlahden ei edistä se, että viron kielen opetus on vähentynyt monissa Suomen yliopistoissa 2000-luvulla. Virossa puolestaan suomea opiskelevien koululaisten määrä on vähentynyt 2000-luvulla.edelleen yllättävän monissa paikoissa törmää käsitykseen siitä, että kaikki virolaiset osaisivat suomea. Esimerkiksi Lastensuojelun keskusliiton kotisivu kertoo suomalaisesta lastensuojelujärjestelmästä kahdeksalla vieraalla kielellä, mutta ei viroksi, vaikka suuri osa maahanmuuttajista tulee Virosta.Verovirastolla ja Kelalla on myös vironkieliset kotisivut. Niitä varmasti luetaan.Tallinnan, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen kielitieteilijöiden yhteisen tutkimuksen mukaan suomalaiset pystyvät ymmärtämään kirjoitettua viroa paremmin kuin virolaiset suomea. Tekstin ymmärrystehtävään osallistuneet eivät ennestään osanneet lainkaan testikieltä, mutta suomalaisia auttoi laaja omien murteiden tuntemus.Joka tapauksessa kielten samankaltaisuus on huvittavaa – myös sanan vironkielisessä merkityksessä, mielenkiintoista.Helsingin yliopistossa väittelee piakkoin tohtoriksi Hanna-Ilona Härmävaara. Hän on tutkinut suomalaisten ja virolaisten keskusteluja, joissa kaikki puhuvat äidinkieltään. Yksi yllättävistä johtopäätöksistä on, että kielten näennäinen samankaltaisuus ei ole keskustelun onnistumisen este vaan mahdollistaja.