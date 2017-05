Pääkirjoitus

Ranskan parlamenttivaaleilla on suuri vaikutus koko Euroopan ilmapiiriin

Vielä puoli vuotta sitten yleinen arvio oli se, että Eurooppa suuntaa vuoden 2017 aikana kohti protektionistien ja populistien voittoja. Parlamentti- ja presidentinvaaleja oli tulossa, ja monessa maassa niskan päällä näyttivät olevan ne, jotka kalastavat ääniä lupaamalla sulkeutumista, äärikansallista politiikkaa ja helppoja ratkaisuja vaikeisiin kysymyksiin.



Britannian EU-kansanäänestyksen jälkeiset tunnelmat muuttuivat hieman Hollannin parlamenttivaalien jälkeen ja paljon enemmän Ranskan presidentinvaaleissa.



Jälkikäteen tuntuu omituiselta, että etukäteen tuntui omituiselta, jos joku yrittää voittaa vaalit olemalla positiivinen, yhteistyöhaluinen ja rakentava. Todennäköisesti melkein missä maassa tahansa tällaista politiikkaa haluavia on kuitenkin enemmän kuin änkyröintiä ja sulkeutumista kaipaavia. Nämä pitävät ehkä kovaa ääntä mutta ­eivät pidä hallussaan äänten enemmistöä.



Loppusyksyyn mennessä todennäköisesti nähdään, jatkuvatko tämänhetkiset tunnelmat Euroopassa. Ennen kuin talvi koittaa, Ranskassa, Italiassa ja Saksassa on uudet parlamentit. Italia ei ole vielä päättänyt äänestysajankohdastaan. Siellä pohditaan vaalien ajoittamista syksyyn Saksan äänestyksen tienoille.



Saksassa populistit eivät tunnu pärjäävän. Italiassa entisen pääministerin Matteo Renzin keskustavasemmistoon lukeutuva demokraattipuolue PD on tiedusteluissa populistisen Viiden tähden liikkeen rinnalla. ”Populismin vaihtoehto ei ole eliitti. Vaihtoehto ovat ihmiset, jotka eivät pelkää demokratiaa”, Renzi linjasi toukokuun alussa.



R anskan parlamenttivaalit ovat tunnelmien kestävyyden kannalta äärimmäisen tärkeät. Ne voivat vaikuttaa Ita­liaan saakka. Ranskan kansallis­kokouksen vaalien ensimmäiseen kierrokseen on aikaa enää runsas viikko.



Jos presidentinvaalit voittanut Emmanuel Macron onnistuu keräämään kansanliikkeelleen – jota voinee kutsua myös eräänlaiseksi puo­lueeksi – enemmistön parlamenttiin, hän voi viedä eteenpäin vaalilupauksiaan. Jos projekti ei onnistu, hän saattaa jäädä parlamentin vangiksi, luvattu muutos vesittyy ja Macronin poliittiset vastustajat pääsevät väittämään hänen olleen vain säkillinen kauniita puheita. Vaikka Ranska on presidenttivaltainen järjestelmä, maata ei muuteta parlamentin ohi.



Tilanne näyttää Macronin kannalta juuri nyt hyvältä. Kyselyjen mukaan hänen joukkonsa, La République en Marche, ja sen kanssa liittoutunut keskusta ovat selvässä johdossa. Heitä äänestäisi ­kyselyihin vastanneista noin 30 prosenttia. Maltillinen oikeisto ja äärioikeisto tulevat molemmat noin 10 prosenttiyksikköä perässä. Sosialistit ovat palasina ja keräävät selvästi alle 10 prosentin kannatuksen. Macronin joukoilla on pieni mahdollisuus saavuttaa jopa yksinkertainen enemmistö kansalliskokoukseen.



V aikeuksia on silti edessä. Macron on aikonut joustavoittaa ja modernisoida Ranskan työmarkkinoita. Ranskalaiseen tapaan pienikin muutos – olipa se sitten järkevä tai ei – saa vastaansa ammattiliittojen organisoimat mielenosoitukset ja ­lakot.



Lähiaikoina Macronin vallan vahvimpia haastajia eivät ole presidentinvaalit hävinnyt äärioikeisto tai muut vanhat puolueet vaan ammatillisen liittoutumisen voimat. Vaikka osa näistä voimista tukikin vaaleissa Macronia, niillä ei ole oikeastaan muuta mahdollisuutta kuin perustella olemassaoloansa vastustamalla hänen politiikkaansa.