viikon kuluttua ulko­ministeri Timo Soini jättää elämän­työnsä perus­suomalaisten puheen­johtajana. Hän on ehtinyt johtaa puoluettaan 20 vuotta, mikä on Suomen poliittisessa historiassa lähes vertaansa vailla oleva saavutus.Soinin vahvimpina seuraajaehdokkaina pidetään eurooppa- ja kulttuuriministeri Sampo Terhoa ja europarlamentaarikko Jussi Halla-ahoa.Kummaltakin puuttuu jotain, minkä Soini on saanut syntymälahjana: kansaan vetoava karisma. Siinä missä Soini on kansan syvien rivien keskellä kotonaan, etenkin Halla-aho suorastaan pelkää ihmisiä. Terhostakin on tullut esiintymisissään aikamoinen pökkelö.Perussuomalaisten kannatus siis erittäin todennäköisesti hupenee, kun armoitetun populistin sijalle saattaa nousta arrogantti elitisti: Eirassa asuva filosofian tohtori, joka kavahtaa väkijoukkoja.kärkiehdokkaat ovat sanailleet siitä, voiko puoluetta johtaa etänä vai pitääkö sitä johtaa edestä. Halla-ahon pahin puute saattaa kuitenkin olla, että hän johtaisi puoluetta netistä. Jos perussuomalaisten puheenjohtaja menettää yhteyden kansaan – tai jos sitä ei ole koskaan ollutkaan – menettää puolue luonteensa.kannattaisi siis avartaa näkökulmaansa etsiessään puheenjohtajaa. Esimerkiksi Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne olisi kohtuullinen korvike Soinille.Tosin Sdp:n soinilaistuminen alkoi jo edellisen puheenjohtajan, Jutta Urpilaisen kaudella. Demarit säikähtivät pahan kerran, kun puolue alkoi vuotaa Soinin joukkoihin.kunnon populistia haetaan, on vastaus perussuomalaisten ongelmaan kuitenkin Niinistö. Ei kuitenkaan puolustusministeri Jussi Niinistö eikä edes presidentti Sauli Niinistö, vaan vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö. Muiden puolueiden napahenkilöt pitävät häntä nykyisistä eturivin poliitikoista ylivoimaisesti härskeimpänä populistina.Niinistö ei enää voi jatkaa vihreiden puheenjohtajana, koska hänellä tulee kolme kautta täyteen. Mutta hänellä olisi vielä käyttöä politiikassa. Nykyisistä tehtävistään hän vapautuisi viikko perussuomalaisten puoluekokouksen jälkeen.Niinistöllä saattaisi toki olla joitain ideologisia sävyeroja perussuomalaisten tyypillisen äänestäjän kanssa, mutta politiikkahan on mahdollisen taidetta, eikö vain?