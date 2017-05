Pääkirjoitus

Jalat kahdella mantereella seisova Nato tuntee tuskaa, kun USA etääntyy

Uudelleen Euroopassa noussut huoli presidentti Donald ­Trumpin toiminnan ennakoimattomuudesta heijastuu kaikkein voimakkaimmin Pohjois-Atlantin sopimusjärjestöön eli puolustusliitto Natoon. Se on Yhdysvaltojen, Kanadan ja eurooppalaisten länsimaiden yhteistyön kova ydin.



Järjestön edellisen pääsihteerin Anders Fogh Rasmussenin käyttämän kuvauksen mukaan Natolla on toinen jalka Euroopassa ja toinen Yhdysvalloissa. Jos mantereet etääntyvät, se on Natolle kivuliasta.



Jo ennen Trumpin osallistumista Naton huippukokoukseen viime viikolla diplomaatit Naton päämajassa kuvailivat tähänastista Trumpin presidenttikauden ­tilannetta stagnaatioksi, pysähtyneisyydeksi.



Arvio ei olisi kokonaan muuttunut, vaikka Trump olisi muiden Nato-maiden ja Yhdysvaltojen kongressin suuren enemmistön toiveiden mukaisesti vahvistanut vierailullaan Yhdysvaltojen sitoutumisen Naton perussopimuksen viidennen artiklan mukaiseen yhteispuolustukseen.



Trump ei kuitenkaan tehnyt niin, eikä tilanne ole parantunut sen jälkeen, kun hän sunnuntaina palasi Washingtoniin. Tiistaiaamuna Trump käynnisti uuden tviittien sarjan palaamalla vakioteemoihinsa eli Saksan ulkomaankaupan ­ylijäämään ja puolustusmäärärahojen tasoon sekä vähättelemällä Venäjän tekemien horjutustoimien tutkintaa Yhdysvalloissa.



Epävarmuus on palannut osaksi tilannekuvaa. Siitä huolimatta Yhdysvaltojen ja ­Euroopan keskinäisen puolustuksen ja puolustusyhteistyön voi edelleen nähdä myös myönteisessä valossa. Kuva jakautuu ainakin kolmeen erilliseen osaan.



P äätökset vahvistaa Naton läsnäoloa sen itäisissä jäsenmaissa eivät ole horjuneet, ja siitä voi ainakin osittain kiittää onne­kasta ajoitusta. Toimista sovittiin ennen Trumpin presidenttikauden alkua



Alkuvuoden kuluessa Naton monikansalliset vahvistetut pataljoonat eli taisteluryhmät ovat käynnistäneet toimintaansa kolmessa Baltian maassa ja Puolassa samalla, kun Nato on avannut uusia alueellisia esikuntia ja tehostanut toimintaansa myös Mustallamerellä Romanian ja Bulgarian edustalla. Yhdysvallat on tuonut 4 000 sotilasta Puolaan.



Muun muassa Viro pitää toimia riittävänä pelotteena Venäjän uhan torjumiseksi ­eikä siksi erityisemmin valita Trumpin toiminnasta Naton huippukokouksessa.



T urvallisuudentunne voi kuitenkin olla ennenaikainen. Diplomaattien mainitsema stagnaatio syövyttää Naton valmiutta reagoida muuttuviin tilanteisiin.



Pysähtyneisyys ei johdu Trumpin liittolaisistaan esittämistä töykeistä kommenteista vaan Yhdysvaltojen turvallisuuspolitiikan valmistelukoneiston ennennäkemättömästä laiminlyömisestä. Avainvirat ovat yhä täyttämättä.



Yhdysvalloilla on ollut useimmiten päärooli Nato-hankkeiden käynnistämisessä ja edistämisessä, mutta nyt se ei käynnistä eikä edistä mitään, koska poliittinen valmistelu Washingtonissa ei toimi. Yhdysvalloilla ei edes ole suurlähettilästä Natossa.



Trumpin vaatima Naton roolin tehostaminen terrorismin vastaisessa taistelussa etenee sekin vailla tarkempaa sisältöä tai tietoa Yhdysvaltojen strategiasta.



Kun Trump kehuu Saudi-Arabian kuningasta mutta haukkuu liittolaisensa julkisessa juhlaseremoniassa, tunnelma Natossa on ymmärrettävästi huolestunut.