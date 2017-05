Pääkirjoitus

Alkoholilain uudistukseen tuli vähintäänkin aikalisä

Hallituspuolueiden välejä hiertänyt alkoholilain uudistus ei edennyt keskiviikkonakaan. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä hylkäsi uudenkin kompromissiesityksen.



Seuraavaksi asiaa yritetään kenties puida hallituspuolueiden puheenjohtajien neuvotteluissa. Ainakaan valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) ei vielä suostu hylkäämään hanketta.



Keskustalaiset ja perussuomalaiset ovat julkisuudessa sanailleet siitä, kumman vika oli, että uudistukseen tuli vähintäänkin aikalisä.



Lakiuudistus vaikeutui, kun osa keskustan kansanedustajista alkoi voimakkaasti vastustaa nykyistä väkevämpien oluiden ja siiderien sekä niin sanottujen limuviinojen myyntiä ruokakaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla.



Hallituskumppanit ovat epäilleet, että keskustan myöhäinen herääminen alkoholisäännösten väljentymiseen johtui katkerasta tappiosta kuntavaaleissa.



Kannattaa tosin muistaa, että keskustan sisällä on puolueen alusta asti vaikuttanut voimakas raittiusliike.



Keskusta halusi viime metreillä kansanedustajille vapaat kädet lain kohtaan, jossa päätetään kauppojen prosentti­rajoista. Tämä ei perussuomalaisille käynyt alkuunkaan.



Perussuomalaisten suuttumuksen voi ymmärtää. Perussuomalaiset kansanedustajat on pidetty tiukasti hallituksen ruodussa silloinkin, kun päätettävänä on ollut perussuomalaisten äänestäjille kipeitä asioita.



Nyt päällimmäiseksi jäi vaikutelma, ­että muille hallituspuolueille sallitaan se, mitä perussuomalaisille ei.



Keskustan ja kokoomuksen ajattelussa perussuomalaiset olivat alun alkaen hallituksen heikoin lenkki. Eduskuntaryhmää pidettiin arvaamattomana.



A lkoholi ja sen saatavuuden sääntely herättävät suomalaisissa voimakkaita tunteita, niin myös kansanedustajien keskuudessa.



Alkoholilain uudistuksen piti olla osa hallituksen norminpurkutalkoita. Vaikka huomio on keskittynyt kaupoissa myytävien juomien alkoholipitoisuuksiin, sääntelyä olisi purettu monessa kohtaa. Muun muassa anniskeluaikoja olisi väljennetty.