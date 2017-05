Pääkirjoitus

Kuninkaalliset tulevat juhlimaan tasavaltaa hyvästä syystä

Suomen tasavallan itsenäisyyden juhlavuosi saa tänään torstaina kuninkaallista väriä, kun Helsinkiin saapuvat pohjoismaiset valtionpäämiehet. Ruotsista ja Norjasta tulee kuningas ja Tanskasta kuningatar. Toisesta Pohjolan tasavallasta Islannista paikalla on presidentti.



Suomen yhteydet muihin Pohjoismaihin ovat pitkät ja syvät, mutta itsenäistymisen aikaan valtiomuoto poikkesi länsinaapureista. Tasavalta oli sata vuotta sitten tyypil­linen valtiomuoto Amerikan mantereilla. Maailmansotaa yhä käyneessä Euroopassa tasavallat pystyi laskemaan käytännössä yhden käden sormin.



Myöhemmät vuosikymmenet ovat hälventäneet tasavallan ja kuningaskunnan periaatteessa suurta eroa. Pohjoismainen arki on hyvin samanlaista riippumatta siitä, onko valtiomuoto moderni vai keskiajalta periytyvä.



Jos aikoinaan Suomi saattoi kokea ­itsensä pikkuveljeksi pohjoismaisessa seurassa, itsenäisyyden satavuotisjuhlissa maa voi vapaasti olla ylpeä saavutuksistaan.



Suomi on muiden Pohjoismaiden tavoin maailman huippua useissa vertailuissa, ja kaikki tämä on onnistunut maantieteellisesti vaikeassa raossa. Sitä sopii juhlia näin perhepiirissä.