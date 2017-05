Pääkirjoitus

talouden lähihistoriassa on kaksi suurta notkahdusta. Ensimmäinen iski 1990-luvun alussa, toi­nen vuoden 2008 tienoilla.Maailma rakastaa listoja, testejä ja vertailuja. Ehkä näitä kahta notkahdustakin voi verrata keskenään.1990-luvun alun lama iski kipeästi arkeen. Asuntolainojen korot pomppasivat. Lainoista maksettiin jopa 15 prosentin korkoja. Asuntokauppa pysähtyi ja suomalaisia jäi kahden asunnon loukkuun. Entinen asunto oli myymättä ja uusi ostettu. Vanhan asunnon hinta romahti myyntiaikana. Asuntokupla puhkesi. Suomalaisten kansallisvarallisuuden arvosta katosi iso osa.Työttömyysaste nousi äkkijyrkästi 17 prosentin tienoille. Yrityksiä meni konkurssiin läjäpäin.Laman varjo on pitkä, ja moni elää koko elämänsä sen varjossa.ja hyvinvoinnin laitos julkisti muutama vuosi sitten selvityksen vuonna 1987 syntyneiden terveydestä ja hyvinvoinnista. Laman syvimpänä hetkenä he olivat 4–5-vuotiaita. Lapsille lama tuli vanhempien ja valtion talous­ahdingon välityksellä. Ikäluokan lapsien vanhemmista lähes 40 prosenttia oli saanut toimeentulotukea seuranta-aikana 1987–2008. Konkurssia kohti suunnannut Suomen valtio teki voimakkaita leikkauksia sosiaaliturvaan ja terveydenhoitoon.Joka viides vuonna 1987 syntyneistä oli THL:n selvityksen mukaan tarvinnut nuoruudessaan tai lapsuudessaan mielenterveyden häiriöihinsä erikoissairaanhoitoa tai lääkitystä. Samoin joka viides oli tarvinnut toimeentulotukea, ja joka neljäs oli saanut merkinnän oikeuslaitoksen tai poliisin rekisteriin.Iskun saivat vähän vanhemmatkin ikäluokat. Suomen Pankin vuoden takainen selvitys kertoi, että 1970-luvun alussa syntyneiden – laman kynnyksellä työelämään yrit­tänei­den – tulokehitys jäi paljon ylei­sen kehityksen alapuolelle. Heidän työurastaan on tullut repaleinen, ja heillä on ollut vaikeuksia pääs­tä kiinni asuntovarallisuuden kasvuun.Myöskään 1980-luvulla syntyneet eivät ole vieläkään saaneet paikatuksi osallistumisastettaan. Työvoimaan kuuluvia on heidän keskuudessaan vähemmän kuin suomalaisten joukossa keskimäärin. Kun tulot koko työajalta jäävät pienemmiksi, myös eläkkeet jäävät pienemmiksi.Suomi on nyt vuonna 2008 alkaneen taantuman takareunalla. Jonkinlainen ennätys on tulossa.Jos mittauksen pohjaksi otetaan uusimmat ja myönteisimmät talousennusteet, päädytään siihen, että taantumaa edeltävä bruttokansantuotteen reaalitaso – bkt tuon ajan hintoihin laskettuna – saavutetaan ehkä vuonna 2018 tai 2019. Silloin olisi kulunut yli kymmenen vuotta bkt-montussa. Bruttokansantuote on noussut ja laskenut, mutta kuopan etureunan reaalitasoa ei ole saavutettu. Suomen rauhanajan taloushistoriassa ei tiettävästi ole toista tällaista mittaustulosta, kadotettua vuosikymmentä.nousi samaan aikaan alkaneesta alhostaan kolmessa vuodessa. Ruotsin kiipeämiskyky ei perustu niinkään omaan valuuttaan vaan monipuoliseen talouteen ja aiempien vuosikymmenten johdonmukaiseen talouspolitiikkaan.Nyt isku ei kuitenkaan tuntunut suomalaisten arjessa läheskään yhtä kivuliaana kuin 1990-luvun terävä ja lyhyt kuoppa. Todennäköisesti myös murheen varjo on nyt lyhyempi.Kiitos kuuluu kaikelle sellaiselle, joka valoi vakautta Suomen talouteen ja otti talouden takaiskun voimaa vastaan tavallisten kansalaisten puolesta. Euro ja Euroopan keskuspankki pitivät rahavirran väkisin vuolaana. Samalla korot pysyivät alhaisina ja asuntomarkkinat elossa.Suomalaiset yritykset menivät tähän taantumaan paremmilla taseilla kuin 1990-luvun alussa ja tekivät maltillisempia korjausliikkeitä kuin tuolloin. Hallitusten säästöt olivat nyt loivempia. Nokia-vuosien verotuottoja oli ymmärretty käyttää julkisen talouden tasapainottamiseen. EU-jäsenyys oli monipuolistanut teollisuutta ja vientiä.vuoden mittaisen kuopan merkitystä pitää pohtia vaihtoehtoisen historian avulla. Hahmottelemalla, mitä kaikkea hyvää ihmisten arkeen olisi saatu, jos brutto­kansantuote olisi koko tämän vuosikymmenen ajan kasvanut: jos kasvua olisi tullut kasvulle ja kertyvää hyvää olisi voinut investoida. Jos olisi voitu elää kuin Ruotsi.Menetetty mahdollisuus on kuitenkin pienempi tappio kuin todellinen menetys. Lähihistorian kahden suuren talouskriisin vertailussa voiton vie selvällä piste-erolla 1990-luvun alun lama. Viisi tähteä.