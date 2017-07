Pääkirjoitus

Hoitajat ansaitsevat hyvää johtamista

Hoitohenkilöstön kantelut Itä-Suomen aluehallintovirastoon Kuopion yliopistollisen sairaalan (Kys) työoloista nostivat esiin terveydenhuollon keskeisiä kipukohtia.



Hoitajat ovat tehneet useita kanteluita, koska heidän mukaansa ruuhkautuneessa päivystyksessä työskentelee liian vähän ihmisiä. Tilanne vaarantaa henkilöstön mukaan jo potilasturvallisuuden.



Työn kuormittavuus on sairaanhoitajien yleisin syy vaihtaa alaa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa henkilöstön liiallinen kuormitus on jo vuosia ollut ongelma, eikä se koske vain sairaaloiden päivystyksiä tai ­pelkästään julkisen puolen työpaikkoja. Tiukoilla ovat olleet muun muassa vanhusten kotihoidon työntekijät sekä sosiaalityöntekijät lastensuojelussa.



Tehokkain keino estää henkilöstön ylikuormitusta on hyvä johtaminen. Sote-palveluissa on hyviä johtajia mutta edelleen liian paljon huonoa johtamista. Hyvää johtamista on esimerkiksi se, että kussakin tehtävässä on riittävästi työntekijöitä.



Olennaista on myös se, miten työt organisoidaan. Sairaalat ovat tunnetusti hierarkkisia organisaatioita. Tämä on ymmärrettävää, koska erikoissairaanhoidossa on usein kyse elämästä ja kuolemasta, minkä vuoksi tiukka käskytys ja selkeät roolijaot ovat ­välttämättömiä.



Tämä ei saisi kuitenkaan johtaa siihen, ettei työntekijöillä ole mahdollisuutta vaikuttaa oman työnsä sisältöön. On yleisesti tunnettu tosiasia, että työntekijän mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä on työhyvinvoinnin ja motivaation kannalta keskeinen asia.



P alvelualoilla, kuten hoito- ja hoivatyössä, työn tuottavuuden parantaminen ei ole yhtä yksinkertaista kuin esimerkiksi teollisuudessa. Julkisen sektorin säästöpaineet johtavat liian usein siihen, että pienempi määrä työntekijöitä tekee enemmän töitä.



Henkilöstökulut ovat terveydenhoidon suurimpia menoeriä, mutta hoito- ja hoivatyö on edelleen ihmisten kohtaamista, eikä henkilöstön määrästä pitäisi tinkiä liikaa. Terveydenhoitomenot ovat Suomessa OECD-maiden keskitasoa, mutta terveydenhoidon ja hoivan tarve kasvavat juuri nyt väestön ikääntyessä.



Joissakin t­oiminnoissa, kuten elektiivisessä kirur­giassa eli esimerkiksi polvileikkauksissa, työn tuottavuutta voidaan parantaa jopa teollisuudesta tutuilla opeilla. Kaikkeen hoito- ja hoivatyöhön tällaiset keinot eivät sovellu, mutta siitä huolimatta toimintatapoja voidaan kehittää muun muassa hyödyntämällä teknologiaa.



S airaaloiden päivystykset ruuhkautuvat usein siksi, että perusterveydenhoidosta vastaavat terveyskeskukset eivät kykene tarjoamaan riittävästi vastaanottoaikoja kiireelliseen hoitoon. Potilaat menevät siksi sairaalapäivystykseen myös sellaisten vaivojen kanssa, jotka olisivat helposti hoidettavissa terveyskeskuksissa. Kuormitus ja ruuhkat sairaalapäivystyksessä kasvavat.



Sote-uudistuksen keskeinen tavoite onkin vahvistaa terveyskeskuksia ja siirtää hoidon painopistettä niihin. Vaikka sote-uudistusta koskevat poliittiset päätökset kes­kittyvät nyt selkeästi hallintoon, uudistuksen toteutus on viime kädessä henkilöstön käsissä. Lisäksi julkiset sote-palvelut kilpailevat osaavasta henkilöstöstä yksityisten palvelujen kanssa. On tärkeää, että sairaalat ja terveyskeskukset ovat vastaisuudessakin houkuttelevia työpaikkoja ja että työyhteisöjä johdetaan hyvin.