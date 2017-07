Pääkirjoitus

Kongressi asetti rajat Trumpin Venäjä-politiikalle

Yhdysvaltain ja Venäjän suhteet ovat kiristyneet entisestään sen jälkeen, kun Yhdysvaltain kongressi päätti uusista pakotteista Venäjää, Irania ja Pohjois-Koreaa vastaan viime viikolla. Venäjä vastasi ilmoittamalla 755 amerikkalaisdiplomaatin karkotuksesta.



Kongressin päätös kertoo siitä, miten vakavasti Yhdysvalloissa otetaan epäilyt Venäjän vaikuttamisesta Yhdysvaltain presidentinvaalin tulokseen. Epäilyistä on meneillään viisi eri tutkintaa.



Vielä vaalikampanjansa aikana presidentti Donald Trump hehkutti, kuinka hän voisi rakentaa aiempaa paremmat suhteet Venäjään ja sen johtajaan Vladimir Putiniin. Nyt Trump on heikoilla Venäjä-yhteyksiensä vuoksi. Huoli Trumpin toiminnasta vahvistui Washingtonissa, kun Trump tapasi Putinin kahden kesken ilman omaa tulkkia Hampurin G20 -kokouksen yhteydessä heinäkuussa.



Uusia pakotteita koskeva lakipaketti meni kongressissa läpi murskaenemmistöllä. Merkittävä osa myös presidentin oman puolueen republikaanien edustajista halusi tehdä Trumpille selväksi, että hänen sooloiluilleen Venäjä-suhteissa pannaan rajat. Tämä on poikkeuksellista.



Lakipaketin hyväksymisen vuoksi on myös entistä epävarmempaa, toteutuuko Nord Stream 2 -kaasuputkihanke Itä­merellä.



Venäjän pyrkimys vahvistaa kansain­välistä asemaansa voimapolitiikan keinoin muun muassa Ukrainassa ja Syy­riassa on jo aiemmin lisännyt arvaamattomuutta suurvaltasuhteissa. Epävarmuus on kasvanut entisestään, kun Trumpin ensimmäiset kuukaudet vallassa ovat ajaneet Yhdysvaltain hallinnon kaaokseen.



P residentti Trump on saanut huomata, että suurvallan johtaminen on paljon monimutkaisempaa kuin yritysjohtajan työ. Hän itse ruokkii epävarmuutta vaihtamalla lähimpiä avustajiaan tiuhaan tahtiin.



Trumpin kokemattomuuden seurauksena Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa johdetaan nyt monipäisesti. Erityisen vahva asema on puolustusministeri James Mattisilla, jonka osaaminen ja pätevyys ­herättävät luottamusta muun muassa ­Yhdysvaltain liittolaismaissa.