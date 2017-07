Pääkirjoitus

lähetti maailmalle posti­kortin viikonloppuna. Teksti oli ystävällinen, siinä puhuttiin maailmanrauhasta. Mutta, kuten korteissa usein, tärkeämpää oli kuva.Kiina järjesti sunnuntaina valtavan sotilasparaatin. Kansanarmeijan tiistaisen 90-vuotispäivän kunniaksi yli 12 000 sotilasta marssi luotisuorissa jonoissa, ilmaan lähetettiin sata konetta ja kaduilla rullasi yli 600 erilaista asejärjestelmää.Suurparaatit ovat tuttu juttu Kiinassa. On asioita, jotka pysyvät: usein samalla, kun Kiina vyöryttää tankit kaduille, se korostaa olevansa rauhan asialla.Niin nytkin. ”Maailma ei ole rauhallinen paikka. Rauhaa täytyy puolustaa”, totesi presidentti Xi Jinping puheessaan.Tämän vuoden paraatipostikortissa oli kuitenkin myös muutama uusi piirre.pidettiin aavikolla Sisä-Mongoliassa isolla sotaharjoitusalueella. Edellisen kerran Kiina järjesti vastaavan mittaluokan paraatin Pekingin ulkopuolella lähes neljä vuosikymmentä sitten.Juhlaunivormujen sijaan sotilaat esiintyivät kasvomaaleissa ja taistelupuvuissa. Jopa presidentti Xillä oli yllään yksinkertainen maastopuku ja lippalakki. Hän esiintyi ilman kunniamerkkejä.Paikka ja asut olivat nopea suudelma omalle hauikselle: meillä on kyky toimia.Lisäksi sunnuntain paraati oli ensimmäinen, jolla ylistettiin Kiinan kansan­armeijaa. Aiemmissa suurparaateissa on muistettu Kiinan voittoa Japanista.läpikäyvä Kiinan armeija on miesvoimaltaan maailman suurin. Sotilaita on yli kaksi miljoonaa.Kiinan tavoite on tehdä aiemmin tehottomasta kansanarmeijasta kansainvälinen sotilasmahti. Asiantuntijoiden mukaan armeijan iskukyky on parantunut, vaikka pääluku onkin viime vuosina pienentynyt. Jos sota syttyisi, esimerkiksi USA ei olisi enää täysin ylivoimainen, arvioi Rand-tutkimuslaitos vuosi sitten.Sunnuntain paraatista puolet oli aseita, joita ei ole aiemmin näytetty. Ei liene sattuma, että ne esiteltiin nyt, vaikka yhteys Pohjois-Korean tai Etelä-Kiinan meren tilanteeseen tietenkin kiistettiin.Xi ei ole aiemmin tarkastanut joukkoja kentällä tässä mittakaavassa. Hän totesi, että Kiina tarvitsee vahvaa armeijaa nyt enemmän kuin koskaan.Sunnuntain paraati oli todenmakuinen ja riisuttu röyhelöistä. Viimeisenä esiteltiin Kiinan mannerten välinen ballistinen ohjus, joka voi kantaa ydinkärjen.Että hei vaan, maailma! Paljon terveisiä täältä Kiinasta. Rauhaa kaikille!