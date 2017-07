Pääkirjoitus

Menestyvä kaupunki tarvitsee luovuutta ja luotettavuutta

on kysytty, mitä on jäänyt päällimmäiseksi opiksi 14 vuoden kaupunginjohtajapestistä. Nyt vastaan: kaupungin tai minkä tahansa yhteisön menestymisen edellytys on kultainen leikkaus luotettavuuden ja luovuuden kesken.Antakaas kun selitän. Luotettavuus tarkoittaa sitä, että kaikki kansalaiset noudattavat samoja sääntöjä ja saavat tasavertaisen kohtelun, että raitiovaunut kulkevat ajallaan, että hammaslääkäriajan saa varatuksi kohtuullisella vaivalla, että lapset ja nuoret saavat parhaan mahdollisen kasvatuksen ja koulutuksen, että kraanasta tulee puhdasta vettä ja niin edelleen. Tätä voi kutsua vaikkapa hyvinvointivaltioksi.ja ennustettavuus perustuvat yhteisille ja avoimesti sovituille menettelytavoille. Pahat kielet kutsuvat tätä byroslaviaksi ja sääntö-Suomeksi sekä korostavat normien ja ohjeiden yletöntä määrää. Vaikka kaikki pitävät luotettavuutta suuressa arvossa, byrokratialla ja kaikkinaisella viranomaissääntelyllä on kehno kaiku. Liikoja säädöksiä pitää purkaa normitalkoilla, jotta esteitä kansalaisten aktiivisuuden ja yritteliäisyyden tieltä saadaan raivatuksi.Voisi tosiaan kuvitella, että kansalaisten koulutustason noustessa jatkuvasti tarvittaisiin vähemmän esivallan ohjausta kuin muinoin. Valistuneet suomalaiset osaavat pitää huolta itsestään ominkin päin ja ilman alituista valvontaa ja kontrollia.Helposti unohtuu, että koko hyvinvointivaltio kaikkine etuuksineen ja oikeuksineen perustuu normeihin ja säädöksiin, jotka ovat kaikkien tiedossa ja jotka kohtelevat kaikkia samalla tavalla. Samalla erilaiset intressit – terassijuhlijoiden ja yörauhaa haluavien – yritetään sovittaa mahdollisimman hyvin yhteen.Normitalkoista puhuttaessa esiin nousevat usein ravintoloiden auki­oloaikojen vapauttaminen ja rakentamissäädösten väljentäminen. Rakentamissäädösten väljentäminen näyttää tarkoittavan lähinnä esteettömyysnormien lieventämistä, mikä taas heikentää kansalaisten tasa­vertaista kohtelua.puolestaan tarkoittaa sitä, että kansalaisten kekseliäisyyden, innovatiivisuuden ja oma-aloitteisuuden annetaan kukoistaa valtoimenaan ilman tarpeettomia kieltoja ja määräyksiä. Luovuus edesauttaa vallitsevien käytäntöjen, perinteiden ja tottumusten kyseenalaistamista ja uudistamista. Luovuus on ennustamatonta, hauskaa ja innostavaa siinä missä luotettavuus on ennustettavaa, järjestelmällistä ja tylsää.Luotettavuuden ja luovuuden kesken kannattaa etsiä paras mahdollinen suhde. Hyvä yhteiskunta on se, joka löytää tämän kultaisen leikkauksen. Vielä parempi, jos sama kultainen leikkaus toteutuu mahdollisimman monen kansalaisen korvien välissä.ja säädösten sekä niiden toteutumista valvovien viranomaisten tehtävä on varmistaa, että yhteiskunta pysyy ennustettavana ja luotettavana. Viranomaisen ei voi odottaa poikkeavan sovituista menettelytavoista luovuuden nimissä tai rikkovan lakeja – vaikka joskus sellaistakin näkee.Jos uudet ajatukset ja niiden pohjalta kehkeytyvät käytännöt ovat ristiriidassa vallitsevien normien ja säädösten kanssa, viranomainen joutuu puntaroimaan, miten ristiriitaan puututaan. Jos uudet ajatukset ja käytännöt saavuttavat enemmistön suosion, normeja ja säädöksiä muutetaan. Muutos voi tietysti olla hidasta, mutta sen kautta sivilisaatio edistyy.Tästä on ainakin Helsingissä ja varmasti muissakin kaupungeissa nähty hyviä esimerkkejä. Kansalaisten keksimät tapahtumat ja kampanjat ovat lisääntyneet nopeasti. Ravintolapäivä, Siivouspäivä ja monenkirjavat kaupunginosafestivaalit kukoistavat, ja kaupunkiorganisaatio on vähitellen alkanut mahdollistaa ja tukea tapahtumia aiemman kontrolloinnin sijasta. Urbaani kulttuuri muuttuu.luovuus + luotettavuus = menestys. Suomella on käsittääkseni erinomaiset edellytykset tämän yhtälön toteuttamiseen. Viime tiistaina julkaistussa Fragile States Indexissä, joka arvioi valtioiden vakautta tai epävakautta, Suomi komeilee kirkkaana ykkösenä eli maailman vakaimpana valtiona. Tältä perustalta on suomalaisten hyvä ponnistaa itsenäisyyden toiselle vuosisadalle.