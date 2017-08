Pääkirjoitus

vähenee. Palvelut katoavat. Kylät kuolevat. Nämä uutiset Suomen maaseudulta ovat vanhoja. Ikävä kyllä ne voi julkaista yhä uudestaan.Pohjois-Karjalan, Savon ja Kainuun savut ovat haihtuneet. Metsät täyttyvät tyhjistä taloista. Kuntakeskusten raitteja kyntävät rollaattorit.Päijät-Hämeessä Sysmässä Siwa lopetti. Samassa tilassa aloitti kirpputori. Ei minulla ole mitään kirpputoreja vastaan, päinvastoin, mutta kun se on neljän­tuhannen asukkaan Sysmässä jo kuudes. Tyhjiä liiketiloja on korttelit täynnään. Jokaisessa niistä on joskus yritetty.yritetään yhä: Oksasen pyörä ja kone (ei sukua) myy moottorisahat, ruohonleikkurit, perämoottorit, polkupyörät – mitä ikinä koneita ja välineitä pihamaalla, puutarhassa, lähimetsässä, vesillä ja vapaa-ajalla tarvitaan.Liikkeessä on myös huolto, koska kaikella sellaisella, missä on laakeri, hihna, ketju, pumppu, johdin tai jokin muu vipstaaki, on ominaisuutena mennä epäkuntoon.Eläkeikään jo vuosia sitten tullut yrittäjä on etsinyt työlle jatkajaa. Halukkaita olisi, mutta rahoituslaitoksista ei ole herunut lainaa. Vajaan neljäntuhannen asukkaan kunta on kuulemma asiakaspohjaltaan liian pieni.Yrittäjä kuitenkin kertoo, että bisneksellä elää, ja jotain on jäänyt sivuunkin. Sitä paitsi asiakkaita käy myös naapurikunnista Hartolasta, Luhangasta, Joutsasta, Asikkalasta, Hollolasta ja jopa Helsingistä ja Jyväskylästä... Silloin puhutaan jo kymmenistätuhansista.Eikä pidä unohtaa vapaa-ajanasukkaita, joita Päijät-Hämeessä piisaa. Nämä poropeukalot jos ketkä tarvitsevat moottorisaha- ja ruohonleikkurihuoltajaa.ihmisten torilla Sysmässä on kehitelty salaliittoteoriaa: asialla ovat pahat ihmiset – rahoituslaitosten suurasiakkaat käyttävät vaikutusvaltaansa savustaakseen piskuisen kilpailijan markkinoilta. Tiedä häntä.On bisneksessä riskinsä: veteraani osaa hommansa, mutta kuinka käy hitsaus ja kolvaus noviisilta? Mutta sitähän se yrittäminen sananmukaisesti on, yrittämistä. Isoissa kaupoissa asiakkaalla on mistä ottaa, ja hinnatkin saattavat olla alemmat. Mutta pienyrittäjä huoltaa ja palvelee.Kiertotalous on maailmanlaajuisesti jokaisen huulilla. Pyörä ja kone -liikkeen lopettaminen olisi isku aatteen sydämeen. Sitä se olisi myös Sysmän ja taas kerran koko Suomenkin sydämeen.