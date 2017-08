Pääkirjoitus

Kunnissa ja maakunnissa tarvitaan osallisuutta

Kuntalaisten tärkeimpinä lähipalveluina pitämät sosiaali- ja terveyspalvelut ovat pian siirtymässä kunnilta maakunnille. Tämä saattaa johtaa siihen, että palveluiden järjestäjä ja kuntalainen etääntyvät toisistaan. Tutkimuksissa on esimerkiksi todettu, että kuntien yhdis­tyessä äänestysaktiivisuus vähenee.



Jos maakuntavaalien äänestys­aktiivisuus putoaa viime kunta­vaalien tasosta, maakuntavaltuutetut ovat saaneet mandaattinsa melko pieneltä maakunnan asukkaiden joukolta. Miten voidaan varmistua siitä, että sote-palvelujen käyttäjien ääni kuuluu vastedes palveluja koskevia ratkaisuja tehtäessä?



Helsingin Sanomien suuntaa antavan simulaation (HS 6.5.) perusteella on mahdollista, että jopa puolet Suomen kunnista jää ilman omaa maakuntavaltuutettua. Jos ­äänestäminen on ainoa maakunnan asukkaan osallistumisen muoto, voi kysyä, onko maakuntavaltuustoilla mandaatti tehdä koko alueen asukkaiden palveluja koskevia päätöksiä.



Uusia maakuntia ei vielä ole olemassa. Tällä valtuustokaudella kunnissa pilotoidaan kuntalaisilta saatavaa legitimiteettiä ja uusia tapoja hyödyntää kuntalaisten aktiivisuutta. Uusien kuntapäättäjien käsissä on uudenlaisen kuntalaisuuden luominen, ja tulevien maakuntavaltuutettujen vastuulla on tämän toimintatavan siirtäminen maakuntiin sekä sen soveltaminen käytännössä.



Tehtävä ei ole helppo. Kuntien asukkaat eivät välttämättä halua kuulua puolueisiin eivätkä käy kovin ahkerasti äänestämässä, mutta se ei kerro välinpitämättömyydestä tai yhteisöllisyyden puutteesta.



Kuntalaiset ovat aktiivisia. He haluavat vaikuttaa asioihin, jotka ovat ajankohtaisia juuri heidän elämäntilanteessaan ja asuinympäristössään.



Asukkaat järjestävät tapahtumia ja osallistuvat niihin: kaupunginosapäiviä, ravintolapäiviä ja kirppu­toreja. Asukkaat puolustavat lähikouluja ja leikkipuistoja. He kirjoittavat Facebook-ryhmissä, tekevät ­live-striimauksia ja lähettävät kysymysseinille kommentteja. Kuntalaiset haastavat omilla sosiaalisen median foorumeillaan kunnan päättäjiä ja viranhaltijoita.



Kuntalaiset eivät aina halua lähteä keskustelutilaisuuksiin kunnantalolle tai kouluille. He odottavat helppoa yhteydenotto- ja vaikuttamistapaa sekä kontaktia asioiden ja päätösten takana oleviin ihmisiin, joilta saa myös vastauksia.



Kuntalaisille tärkeiden asioiden valmistelua pitää voida seurata. Kunnalta edellytetään lähes ­yltiö­päistä avoimuutta niiden raportoidessa valmistelun edistymisestä. Poliittisten ryhmien väliset kompromissit ovat joskus tarpeellisia, mutta kompromissien perusteet on hyvä kuulla jälkikäteen – varsinkin, jos päätöksiin osallistuneiden puolueiden vaali­lupaukset ovat olleet toisensuuntaisia.



Palvelujen asiakaslähtöisestä kehittämisestä on kunnissa useita erinomaisia esimerkkejä. Asiakasraadit ovat nostaneet kunnan palveluiden käyttäjien kokemuksia esiin ja helpottaneet ongelmiin puuttumista. Osallistava budjetointi on antanut kuntalaisille mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksiin julkisten varojen käytöstä. Näitä menetelmiä voidaan soveltaa ja kehittää myös maakunnissa.



Tutkimuksissa havaitut osallistumisen tarpeet ja asukkaiden omat osallistumistavat eivät silti kohtaa yhteisten asioiden valmistelussa riittävän hyvin. Asiaan ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa.



Uuden maakunnan legitimiteetin näkökulmasta on kestämätöntä, jos maakuntavaltuusto ei riittävässä määrin edusta alueensa asukkaita. Yhtä lailla on kestämätöntä, jos maakunnista muodostuu pelkästään maakuntavaltuutettujen oman asuinkunnan edunvalvonnan kohteita.



Oleellista on, että maakunnilla on niiden asukkaiden silmissä oikeutus ja valtuutus toiminnalleen. Tämä on ollut myös maakuntahallintoa koskevan lakiesityksen tarkoitus.



Maakuntien tulee kyetä vastaamaan asukkaidensa palvelutarpeisiin asuinkunnasta riippumatta. Tämä tapahtuu parhaiten yhdessä asukkaiden kanssa.



Maakunnista ja kunnista pitää tehdä toistensa monipuolisia yhteistyökumppaneita. Niiden tulee kehittää ja hyödyntää niille yhteisten asukkaiden osallisuutta ja ansaita toimintansa legitiimiys muutenkin kuin vaalien kautta.



Johanna Viita ja Kaija Tuuri



Viiita on maakunta-asioiden kehityspäällikkö Kuntaliitossa. Tuuri on osallisuus ja terveys -osaamisalueen lehtori Diakonia-ammattikorkeakoulussa.