Pääkirjoitus

Länsimetro korjaa historian virheitä

Kahden viikon päästä juhlittaisiin länsimetron 1-vuotissyntymä­päiviä, jos kaikki olisi mennyt suunnitelmien mukaan. Vielä vuosi sitten toukokuussa Länsimetro Oy mainosti näyttävällä mainoskampanjalla avajaispäivää, joka koittaisi 15. elokuuta 2016.



Sitten tunnelien uumenista paljastui ongelmien vyyhti, ja avajaispäivää lykättiin kerta toisensa jälkeen pidemmälle.



Nyt länsimetron testaukset on saatu tehtyä. Tuoreimpien tietojen mukaan metron pitäisi aueta syyskuun aikana. Tie tähän ­ pisteeseen on ollut niin kuoppainen, että maalin lähestymiseen on vaikea uskoa ennen kuin se näkyy. Yksi asia on kuitenkin selvä: valmistuessaan länsimetro korjaa Helsingin seudun kehittämisessä 1950-luvun jälkeen tehtyjä virheitä.



Helsingin seudun hajaantuminen lähti käyntiin 1900-luvun jälkipuoliskolla, kun ­itsenäisyydestään huolestuneet Espoo ja Vantaa – sekä niitä edeltäneet kauppala ja maalaiskunta – antoivat rakennusliikkeille joukon uusia asuinaluerakennusprojekteja. Tavoitteena oli houkutella seudulle uusia asukkaita ja todistella tällä maaseudun virkeyttä.



Oman kortensa kekoon kantoi toki seudun keskuskaupunki Helsinki itsekin. Puu­tarhakaupunki-ideologian pauloissa Helsinki kaavoitti 1960- ja 1970-luvuilla uusia asuin­alueita pitkienkin etäisyyksien päähän toisistaan.



K aupunkien välinen kilpailu tuli seudulle kalliiksi. Jos Helsingin seudun etua olisi ajateltu kokonaisuutena, kasvu olisi ohjattu alkamaan Helsingin rakennetuista alueista ulospäin ja raiteiden varrelle. Etelä-Suomessa voisi olla nyt ­ kansainvälisten yritysten silmissä huomattavasti nykyistä hajanaista kaupunkiseutua kilpailukykyisempi metropoli.



Kustannuksissakin olisi säästetty. Kun asutus hajautettiin tiettömien taipaleiden päähän, julkista rahaa tuhraantui moottoriteiden, katujen ja muun infrastruktuurin rakentamiseen. Samalla luotiin pohja seuturakenteelle, jota määrittelevät työpaikkojen, asuinalueiden ja kauppojen väliset pitkät maantieteelliset etäisyydet.



M yöhemmin Helsingin seudun kuntien ­välistä henkistä muuria on yritetty murskata Helsingin suunnittelemilla kunta­liitoksilla ja yhteishallintomalleilla. Tunnustelut ovat jääneet tunnusteluiksi, mutta samaan aikaan seudun kuntien yhdistyminen on tapahtunut vaivihkaa suurten liikennehankkeiden avulla.



Joukkoliikennehankkeet, kuten 1970-luvulla aloittanut M-juna, HSL:n perustaminen vuonna 2009 ja vuonna 2015 avattu kehärata, ovat yhdistäneet pääkaupunkiseutua yhtenäiseksi alueeksi myös niille, joilla ei ole mahdollisuutta tai halua tehdä kaikkia matkojaan autolla. Länsimetron valmistuminen ja suunnitteilla oleva Helsingin poikittainen pikaraitiotielinja Raide-Jokeri vievät tätä työtä entistä lähemmäksi päätepistettä. Raideliikenteellä on seudun yhdistämisessä symbolisesti linja-autoreittejä suurempi merkitys, koska kiskoihin liittyy mielikuvissa ­voimakkaampaa pysyvyyttä kuin kumipyöräliikenteeseen.



Yksi merkittävä askel kohti entistä yhtenäisempää pääkaupunkiseutua on myös HSL:n valmistelema matkalippu-uudistus. Kuntarajoihin perustuvat lippualueet lopetetaan ensi vuonna, ja lippujen hinnoittelussa siirrytään vyöhykemalliin. Uudessa mallissa matkan hinta ei enää määräydy kuntarajan mukaan. HSL jakaa pääkaupunkiseudun kolmeen vyöhykkeeseen, jotka piirtyvät noin kymmenen kilometrin levyisiksi kaariksi Helsingin keskustan ympärille.