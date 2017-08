Pääkirjoitus

Mielenterveysongelmiin on yhä vaikea saada apua

Perjantaina Helsingissä useiden ihmisten yli ajaneen miehen tapaus on nostanut mielenterveysongelmat ja niiden hoidon julkiseen keskusteluun. Yliajosta epäillyllä 51-vuotiaalla miehellä oli sekä aiempaa ­rikostaustaa että mielenterveysongelmia. Läheiset olivat olleet hänen tilanteensa vuoksi yhteydessä viranomaisiin ja jopa sisäministeri Paula Risikkoon (kok).



Mielenterveyslain mukaan henkilö voidaan määrätä psykiatriseen sairaalahoitoon myös hänen tahdostaan riippumatta, jos hän on psyykkisen sairautensa vuoksi vaaraksi itselleen tai muille. Kynnys tällaiseen ratkaisuun on hyvin korkea, mikä on toisaalta hyvä ihmisen oikeusturvan kan­nalta.



Ennaltaehkäisy ja varhainen apu ovat kuitenkin tehokkaimpia keinoja mielenterveysongelmien – kuten muidenkin sairauksien – hoitoon. Valitettavasti kaikki apua hakevat eivät saa apua. Tilanteet vaihtelevat suuresti eri kunnissa.



Psyykkisten sairauksien hoidossa on siirrytty enemmän laitoshoidosta avohoitoon. Avohoito on usein inhimillisempi ja toimivampi ratkaisu. Tämä ei kuitenkaan saisi johtaa siihen, että laitoshoitoa tarvitsevat eivät pääse laitoshoitoon.



Matalan kynnyksen apu, kuten järjestöjen kriisipuhelimet, auttaa monia, koska apua saa helposti ja myös ilman diagnoosia. Polku matalan kynnyksen avusta varsinaisiin mielenterveyspalveluihin on kuitenkin usein liian hankala.



Käypä hoito -suositusten mukaan psykoterapia on toimiva hoitomuoto esimerkiksi masennukseen. Silti psykoterapiaan pääsy on monille sitä tarvitseville edelleen vaikeaa.



K ynnys hakea apua on viime ­vuosina madaltunut. Varsinkin nuoremmat ikäpolvet uskaltavat ­ puhua mielenterveysongelmista aiempaa helpommin ilman leimautumisen pelkoa. Asenteet ovat lientyneet myös vanhemmissa ikäpolvissa.



Silti avun hakeminen ­mielenterveys­ongelmiin vaatii enemmän rohkeutta ja viitseliäisyyttä kuin avun hakeminen fyysisiin sairauksiin, koska mielenterveys­ongelmiin liittyy häpeää. Siksi olisi tär­keää, että jokainen apua hakeva otettaisiin vakavasti ja hänen tarpeeseensa vastattaisiin.