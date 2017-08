Pääkirjoitus

Konnarifarssin uusi käänne

Konduktöörien työnkuva pää­kaupunkiseudun lähiliikenteessä muuttui, kun lipunmyynti junissa päättyi 19. kesäkuuta. Konduktöörit vaihtuivat asiakaspalvelijoihin. He ratkovat matkustajien ongelmia, mitä nämä ­ongelmat sitten ovatkin.



Ylleen he saivat huomioliivit, jotta erottuisivat paremmin matkustajista. He myös saattavat katsoa matkustajien liput, mutta eivät tarkasta niitä – mikä ero siinä sitten onkin. Tarkastajat tarkastavat.



Konduktöörien työnantaja on VR, jolta Helsingin seudun liikenne (HSL) ostaa palvelun. Kun HSL keskitti lipunmyynnin automaatteihin, mobiileihin, kioskeihin ja kauppoihin, konnareita ei tarvittu.



Automaattien tulo asemille kuitenkin myöhästyi. Karkkiautomaatit kyllä tulivat, mutta suklaapatukka ei yhäkään kelpaa matkalipuksi. Onneksi HSL keksi ratkaisun: se palkkasi nuoria opiskelijoita myymään lippuja asemalaitureille.



Tiistaista alkaen opiskelijat ovat myyneet lippuja niillä lähiliikenteen asemilla, joilla ei ole automaattia. Kuusi lipun­myyjäparia kiertelee laitureilla ja vaihtaa välillä asemaa.



Nyt matkalipun voi siis taas ostaa ihan ihmiseltä, kunhan vain osaa odottaa junaa juuri sillä asemalla, jolla nämä ”automaattien korvikkeet” sattuvat olemaan.