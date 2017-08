Pääkirjoitus

Perustuslaista tulee aina ristiriitoja

Suomen harvat perustuslakiasiantuntijat ovat taas olleet napit vastakkain poliitikkojen kanssa kesän aikana. Syynä on ollut sosiaali- ja ­terveydenhuollon uudistus eli sote, joka törmäsi eduskunnan perustuslakivaliokuntaan. Valiokunta passitti sote-lain ja erityisesti sen palvelujen valinnanvapautta koskevan osan uudelleen valmisteltavaksi.



Valiokunta oli lausunnossaan yksimielinen, mikä antaa tyrmäykselle lisäpontta. Tosin perustuslakivaliokunta pyrkii yleensäkin välttämään poliittisia riitoja ja käsittelemään vain esitysten perustuslainmukaisuutta.



Kuten eduskunnan valiokuntiin yleensäkin, perustuslakivaliokuntaan kuuluu joukko kansanedustajia – siis maallikkoja. Siksi valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden ­näkemyksillä on suuri painoarvo, kun valiokunta punnitsee päätöksiään.



Nyt laki viivästyy ainakin muutamalla viikolla, mikä harmittaa erityisesti kokoomusta sekä yksityisiä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia. Eduskuntaan esitys olisi tulossa aikaisintaan lokakuussa. Uudistuksen voimaantuloa lykättiin suosiolla vuodella.



P erustuslaki on itsessään verraten väljä ja tulkinnanvarainen. Niinpä tulkinnat vaihtelevat huomattavasti, kun kysytään eri asiantuntijoilta.



Jos perustuslakia tulkitaan liian kirjaimellisesti, moni yksinkertaisempikin asia seisahtuu perustuslainvastaisuuden vuoksi. Moni poliitikko onkin vuosien varrella tuskaillut, että perustuslain liian tiukka tulkinta pysäyttää kaikki tarpeellisetkin yhteiskunnalliset uudistukset. Usean poliitikon mielestä valtiosääntöoppineet ovat teoreetikkoja, jotka ovat vieraantuneet elävästä yhteis­kunnasta.



Kun sote tyssäsi perustuslakivaliokuntaan, Elinkeino­elämän Keskusliiton EK:n johtaja Ilkka Oksala purki pettymystään blogissaan. Hän kirjoitti systemaattisesti perustus­lakiasiantuntijat-sanan lainausmerkeissä ja vihjasi, että asiantuntijoiden ihanne oli DDR:n perustuslaki. Oksala on oikeus­oppinut, mutta hän myöntää itsekin, ettei ole perustuslakiasiantuntija.



Ratkaisuksi ongelmaan on ehdotettu perustuslaki­tuomio­istuinta. Se tuskin ratkaisisi tilannetta, sillä samat valtiosääntöoppineet siellä linjaisivat päätöksiä, joista he nyt antavat lausuntoja.



Lakiesitysten perustuslainmukaisuuden tarkastaminen on olennainen osa koko lainsäädäntöjärjestelmää. Erityisesti nykyinen porvarihallitus on saanut toistuvasti moitteita hätäilystä lainvalmistelussa.



Hallituksella on kovin kevyt tuntuma juridiikkaan. Hallituksen riveihin saatiin juristi vasta, kun työ- ja oikeusministeri Jari Lindströmin (uv) salkku jaettiin kahtia ja oikeusministerin asiat annettiin kokoomuksen Antti Häkkäselle.



Moni hallituksen projekti on haudattu vähin äänin projektin törmättyä perustuslaki­ongelmiin. Pääministeri Juha Sipilän (kesk) on ollut vaikea sisäistää, että toisin kuin yritysmaailmassa, politiikassa hallituksen puheenjohtajan sana ei ole laki, jota muut nurkumatta noudattavat. Sipilällä oli varsinkin hallituksen alkutaipaleella suuri tarve osoittaa, että asioihin saadaan kyllä vauhtia, kunhan oikeat henkilöt ovat ohjaksissa.



S otea on sanottu suurimmaksi uudistukseksi vuosikymmeniin. Sitä on valmisteltu jo pari hallituskautta, mutta jos lähdetään kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta, joudutaan menemään vielä kauemmas taaksepäin.



Sote on kuitenkin sen verran perinpohjainen uudistus, että sen kanssa ei ­paranekaan hätäillä. Oikein mikään merkittävä uudistus ei sitä paitsi hoidu alusta ­loppuun yhdessä vaalikaudessa.