Pääkirjoitus

Venezuelan kriisi kärjistyy ja polkee demokratiaa

Viime sunnuntaina järjestetty äänestys perustuslaki­uudistuksesta polkee demokratiaa entisestään Venezuelassa. Presidentti Nicolás Maduro järjesti kiistellyn äänestyksen, jonka tavoitteena on vahvistaa hänen ja sosialistipuolueen asemaa maassa. Äänestyksessä kansalaiset saivat valita jäsenet kansankokoukseen, joka laatisi uuden perustuslain.



Opposition ja turvallisuusjoukkojen ­välisissä yhteenotoissa kuoli vaalipäivänä kymmeniä ihmisiä. Maanantaina oppositiojohtajat Leopoldo López ja Antonio Ledezma haettiin kodeistaan, joihin heidät oli jo aiemmin määrätty kotiarestiin. Äänestystä edeltäneissä levottomuuksissa on neljän kuukauden aikana kuollut 120 ihmistä.



Yhdysvallat tuomitsi äänestyksen ja määräsi Venezuelalle lisää pakotteita. ­Euroopan unioni sanoi harkitsevansa, voiko se tunnustaa äänestystulosta.



Venezuelan poliittinen kriisi on kärjistynyt sen ­jälkeen, kun oppositio sai enemmistön maan parlamentissa. Presidentti Maduro on estänyt korkeimman oikeuden avulla parlamentin päätösten toimeenpanoa. Opposition kannattajat ovat lähteneet kaduille osoittamaan mieltään. Mielipidekyselyjen mukaan Maduro on hyvin epäsuosittu, ja hän pysyy vallassa lähinnä armeijan tuella.



P oliittisen kriisin taustalla on Venezuelan talouskriisi, joka on syventynyt jo vuosia. Ulospääsyä ei ole näkyvissä. Venezuelassa on pulaa lähes kaikista perustavaroista lääkkeistä elintarvikkeisiin. Inflaatio laukkaa satojen prosenttien vuosivauhtia.



Talousongelmien juuret löytyvät edesmenneen presidentin Hugo Chávezin vuonna 1999 alkaneelta kaudelta. Chávez toteutti omaa poliittista ohjelmaansa chavismoa, joka oli yhdistelmä sosialismia, nationalismia ja populismia. Venezuela tuli yhä riippuvaisemmaksi yhdestä raaka-aineesta, öljystä. Taloutta ei onnistuttu kehittämään eikä monipuolistamaan. Hinta- ja valuuttasääntely lisäsi riippuvuutta tuontitavaroista, kun oma tuotanto oli usein kannattamatonta.



Poliittisen epävakauden lisääntyminen kärjistää entisestään maan epätoivoista taloustilannetta, johon ei muutenkaan ole tarjolla helppoja ratkaisuja.