Pääkirjoitus

Valtuusto, tule töihin

Helsingin uusi kaupunginvaltuusto kokoontui viimeksi kesäkuun 21. päivänä. Silloin asia­listalla oli vain tilinpäätös, pari uskotun miehen ja lautamiehen valintaa sekä yksi kaava. Ei siis paljon mitään.



Kesäkuun lopun kokous peruttiin. Seuraava on elokuun viimeisenä päivänä. Helsinki ilmeisesti lakkaa olemasta runsaaksi kahdeksi kuukaudeksi, koskapa kaupungin ylin päättävä elinkin lomailee.



Viime kaudella monista valtuuston kokouksista jäi asioita yli, kun niitä ei ehditty käsitellä kokousten kestolle asetetussa määräajassa, ennen iltayhtätoista.



Haloo Helsinki! Olet Suomen pääkaupunki. Toimeliaisuutesi vaikuttaa koko Suomen kunta- ja elinkeinoelämän menestykseen. Helsingissä on valtavasti päätettävää, mutta asioita vain makuutetaan jonossa.



Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan henkilökunnan määrä baarissa on kohdallaan, kun yksi asiakas saa juomaa ja kaksi jonottaa. Jos useampi kuin kaksi ­jonottaa, on syytä palkata lisätyöntekijä, sillä jonossa seisova raha on menoa.



Sama pätee päätöksentekoon. Helsinki ei ole enää mikään tuppukylä vuosi­kymmenten ­takaiselta ajalta, jolta nykyinen kokoustahti on peräisin. Tulkaa töihin sieltä, valtuutetut! Aika on rahaa.