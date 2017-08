Pääkirjoitus

14. päivänä kolme Israelin arabia ampui Jerusalemissa kaksi poliisia ja pakeni Temppelivuorelle, josta he olivat myös noutaneet aseensa.Iskun jälkeen Israel kiristi turvatoimia. Temppelivuorelle asennettiin metallinpaljastimet ja läpivalaisulaitteet.räjähdysherkempää paikkaa ei maailmassa taida olla.Juutalaiset rukoilevat alhaalla Länsimuurilla eli Itkumuurilla, muslimit kal­lion laella al-Aqsan moskeijassa. Juutalaisille paikka on kaikkein pyhin, muslimeille Mekan ja Medinan jälkeen kolmanneksi pyhin.Israel on miehittänyt Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia vuodesta 1967, mutta voimassa olevan sopimuksen mukaan Temppelivuoren huipulla rukoilevat vain muslimit. Nyt palestiinalaiset kieltäytyivät alistumasta tiukempiin turvatoimiin, koska pelkäsivät Israelin yrittävän niiden varjolla tiukentaa otettaan Temppeli­vuoresta.Protestina palestiinalaiset kieltäytyivät kokonaan rukoilemasta al-Aqsan moskeijassa. Rukoukset siirrettiin Jerusalemin vanhankaupungin kaduille ja kujille. Ne päättyivät usein väkivaltaisuuksiin.Yksin mellakat tuskin olisivat muuttaneet tilannetta, sillä Israel on sotilaallisesti täysin ylivoimainen. Rukoushetket kuitenkin yhdistivät palestiinalaisia harvinaisella tavalla.Itä-Jerusalemin miehitykseen tottuneet palestiinalaiset heräsivät poliittisesti. Maltillinen Fatah- ja ääri-islamilainen Hamas-puolue puhuivat vuosien väli­rikon jälkeen samalla äänensävyllä.Palestiinalaisten vastarinta alkoi näyttää yhtenäiseltä ja verilöyly vääjäämättömältä.Temppelivuorelta on alkanut sotia ennenkin. Toinen intifada eli palestiinalaisten kansannousu leimahti syyskuussa 2000, kun Israelin pääministeri Ariel Sharon nousi provosoivasti Temppelivuorelle.Nyt Israel perääntyi. Turvatoimet purettiin, palestiinalaiset palasivat rukoilemaan al-Aqsaan, ja jännitteet lievenivät hieman.näkyy uskonnon paradoksi. Jumalia ei ole olemassa, mutta ne vaikuttavat elämäämme, koska ihmiset uskovat niihin.Yksikään rukous ei ole koskaan ratkaissut ensimmäistäkään taistelua, mutta rukoileminen on.Mikään ei osoita sitä selvemmin kuin monituhatvuotinen taistelu siitä, kuka saa rukoilla Temppelivuorella.