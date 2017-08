Pääkirjoitus

Jussi Halla-aho siivoaa puoluetta mieleisekseen

on taas ollut kotimaan politiikassa perinteisen hiljaista aikaa. Ilman perussuomalaisia politiikan kesä olisi ollut täysin kuollut.Perussuomalaisissakin puhe on keskittynyt kahteen henkilöön: puheenjohtaja Jussi Halla-ahoon ja puolueen Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtajaan Raimo Vist­backaan.Halla-aho selvästi savustaa Vistbackaa ulos puolueesta. Halla-ahon mukaan luottamus on ollut koetuksella Vistbackan kesän aikaisten lausuntojen vuoksi.Pahimmillaan perussuomalaisista irtaantuneiden sympatiseeraaminen tietää Halla-ahon mukaan potkuja puolueesta.Puoluekokouksen jälkeen muitakin perussuomalaisten piirien johtohenkilöitä on toki lähtenyt. Vist­backa ei kuitenkaan ole kuka tahansa piirijohtaja vaan puolueen perustajajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja. Hän oli monta vuotta puo­lueen ainoa kansanedustaja.Vistbackan – ja Timo Soinin – vetämänä puolue kitkutteli pitkään erittäin ohuen langan varassa.Vistbacka on yhä puolueen sää­tiön puheenjohtaja ja Soinin luotettu. Ehtipä hän olla ministerinäkin. Silloin puolueen nimi oli tosin Smp.johtamassa perussuomalaisissa on käynnissä tyypillinen stalinmainen puhdistus. Tosin puhdistuksen kohteeksi joutuneet ovat saaneet pitää henkensä.Puolueesta omaksi eduskunta­ryhmäkseen irrottautuneiden henkeä on tosin heidän oman kertomansa mukaan uhkailtu. Jyrkkä­sävyisiä ovat olleet myös erilaisilla palstoilla julkaistut, useimmiten nimimerkin suojista esitetyt kommentit.Toistaiseksi Vistbacka on saanut säilyttää asemansa ja jäsenyytensä, mutta kuinka kauan tilanne pysyy ennallaan? Huomenna perjantaina on koolla perussuomalaisten puolue­hallitus, joka lehtitietojen mukaan käsitellee myös Vistbackan asemaa.Mikäli Vistbackakin joutuu lähtemään, perussuomalaisissa on tehty täydellinen vallankumous: kaksi neljästä perustajajäsenestä on potkittu pois puolueesta.valtaaminen näyttää olevan helpompi tie politiikan kes­kiöön kuin puolueen perustaminen. Perussuomalaisilla on valmis valtakunnallinen organisaatio sekä piiri- ja paikallisorganisaatiot. Presidenttiehdokkaastaankin puolue saattaa kertoa huomenna perjantaina.Puolueesta loikanneiden ryhmä, joka on toistaiseksi käyttänyt nimeä Uusi vaihtoehto ja aikoo puolueeksi Sininen tulevaisuus -nimellä, on vasta organisoitumisensa alkutaipaleella. Puolueelta vaadittavien 5 000 kannattajakortin kerääminen on vielä pahasti kesken.Perussuomalaisista ei ole ainakaan vielä tehty sellaista joukko­pakoa, jota puoluekokouksen jälkeen ennustettiin. Se johtunee pää­osin lomakaudesta.Halla-aho on syyttänyt Soinia yksinvaltaisuudesta. Viimeksi kuluneen vuoden aikana syytöksille on varmasti ollut perusteita. Mutta ei Halla-ahonkaan johtamistyyli ole ollut pehmeimmästä päästä.Viime viikonloppuna myös Soini katkaisi kesän hiljaisuuden. Aamulehden haastattelussa (28.7.) hän sanoi, että Halla-ahon johtamana perussuomalaisista on tullut ihmisvastainen puolue. Puolueen kristillissosiaalisesta periaatteesta ei ole Soinin mielestä mitään jäljellä, ja hän taitaa osua oikeaan.leikki tulella, kun hän päästi Halla-ahon hengenheimolaisineen perussuomalaisiin. Tuli pääsi irti, ja liekit kärvensivät koko Soinin perustaman puolueen sekä sitä kannatelleen smp:läisen aatteen vähäväkisten ihmisten asiasta.Tuskin Soini tyhmyyttään avasi puolueen ovet maahanmuuttovastaisille. Heidän kannatuksensa turvin puolue turposi niin, että sitä ei enää voinut sivuuttaa hallituksesta. Kannatus alkoi kasvaa vuoden 2009 tienoilla.Haastattelin Timo Soinia vuoden 2007 eduskuntavaalien alla (HS 27.2.2007). Kysyin maahanmuuttovastaisuudesta, joka nosti Suomessakin päätään. Pitkin Eurooppaa kävi kylmä nationalistinen puhuri. Soini vastasi: ”En halua voittaa vaaleja hinnalla millä hyvänsä.”Soini teki mielestään palveluksen yhteiskunnalle, kun piti muukalaisvihan joissakin rajoissa: ”Niin kauan kuin minä pidän tämän tällaisena, tänne ei synny tilaa muille.”Kymmenen vuotta myöhemmin, viime kesäkuun puoluekokouksessa, Soinin ote puolueestaan lopulta kirposi. Kuten Soini puoluekokouspaikalla tokaisi, se oli sitten siinä.