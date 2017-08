Pääkirjoitus

Vapautta Ruandaan

Keskiafrikkalaisessa Ruandassa järjestetään perjantaina presidentinvaalit, joiden voittajaa pidetään jo selvänä. Paul Kagame pyrkii virallisesti kolmannelle kaudelleen, mutta käytännössä hän on vaikuttanut maan johtamiseen vuodesta 1994 lähtien. Silloin kapinallisryhmä RPF lopetti äärihutujen organisoiman kansanmurhan. Kagame oli RPF:n komentaja.



Kagamea on arvosteltu muun muassa opposition murskaamisesta ja sanan­vapauden rajoittamisesta. Häntä on myös syytetty esimerkiksi köyhyystilastojen vääristelystä. Kolmannelle kaudelle Kagame pääsee pyrkimään, koska presidenttiyden kahteen kauteen rajannutta perustuslakia muutettiin.



Ruandassa Kagame on kuitenkin myös aidosti pidetty johtaja. Hänen aikanaan Ruandassa on tehty sosiaalisia uudistuksia ja maahan on virrannut kansainvälisiä sijoituksia. Lisäksi Kagamella on ollut suuri rooli kansanmurhan jakaman maan yhdistämisessä.



Ruandan menestys on saanut monet afrikkalaiset kysymään, onko liberaali monipuoluedemokratia oikea malli afrikkalaisille valtioille. Kagamekin on kuitenkin lupaillut kansalleen lisää vapautta sen jälkeen, kun maa on nostettu jaloilleen. Nyt voisi olla hyvä hetki aloittaa.