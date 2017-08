Pääkirjoitus

Vanhuspalveluiden laatua pitää parantaa

Suuri osa vanhusväestöstä tarvitsee väistämättä elämänsä loppu­vaiheessa erilaisia palveluita. Naisilla toiminnanvajeinen aika on keskimäärin 3,5 ja miehillä 1,5 vuotta. Vanhustenhuollon kehitys on kuitenkin kulkenut huolestuttavaan suuntaan: hoidettavia on enemmän ja henkilöstöä vähemmän. Hoitajat ja omaiset uupuvat.



Sote-uudistuksen yhteydessä voidaan uudistaa myös vanhuspalvelut. On useita tutkimukseen perustuvia tapoja, joilla hoito voidaan saada kestävälle pohjalle, vaikuttavaksi ja nykyistä inhimillisemmäksi.



Terveyden edistämiseen tulee panostaa nykyistä kattavammin ja ­systemaattisemmin. Muun muassa Helsingin Johtajatutkimuksen seurannassa totesimme, että keskeisiä ­vanhuuden vaivoja – verenkierto­elinten sairauksia, muistisairautta, haurastumisoireyhtymä gerasteniaa sekä huonompaa elämänlaatua – ennustavat keski-iässä samat perinteiset, vaikutettavissa olevat riski­tekijät. Ongelmia ehkäistään sitä ­tehokkaammin, mitä varhaisemmin riskitekijöihin puututaan. Samalla voidaan lykätä toiminnanvajeita.



Iäkkäillä suomalaisilla tulevaisuuden suuret riskit liittyvät lihavuuteen seurauksineen (valtimotaudit, diabetes, muistisairaus) ja fyysisen aktiivisuuden vähenemiseen. Näitä vastaan on näyttöön perustuvia ­keinoja, joita ei kuitenkaan käytetä systemaattisesti.



Erityisesti verenpainetaudin hoito kannattaa vielä hyvinkin vanhoilla. Finalex-tutkimuksessa osoitimme, että fyysisen aktiivisuuden edistäminen – myös erityisryhmillä, kuten muistisairailla – maksaa ­itsensä takaisin vähempänä avuntarpeena. Terveyden edistäminen on investointia tulevaisuuteen.



Ikäihmisten osallistumista yhteiskunnassa tulee vahvistaa. Osallisuus on yhteisöllisyyttä ja omaan elämään vaikuttamista. Se edistää toimijuutta ja siten toimintakykyä.



Vapaaehtoistyö lisääntyy, on eläkeläisneuvostoja ja -kerhoja sekä palvelukeskuksia, joissa ikäihmiset voivat tavata toisiaan. Tämä ei kuitenkaan riitä: hauraille, liikunta­vajeisille ja yksinäisille tarvitaan erityistukea osallistumiseen. Yksinäisyys ja syrjäytyminen haurastuttavat sekä heikentävät muistia ja motivaatiota hoitaa itseään.



Lisäksi on otettava systemaattisesti käyttöön kaikki toimintakykyä edistävät, näyttöön perustuvat hoitomuodot. Veren­ohennushoidoksi kutsuttu antikoagulanttihoito eteisvärinäpotilailla ehkäisee aivohalvauksia. Verenpainetaudin hoito taas ehkäisee paitsi valtimotauteja myös muistisairautta.



Kaatumisten ja murtumien välttämiseen on olemassa monia keinoja. Perustana ovat liikunta ja d-vitamiinin käyttö. Liikunta ja asiantunteva kuntoutus ehkäisevät haurastumista ja toiminnanvajeita sekä kohentavat mielialaa ja muistitoimintoja. Muistisairaiden päivätoiminta on tässä erinomainen keino.



Vaikka lihavuutta pitää ehkäistä, vanhuusiässä ei pidä kritiikittömästi laihduttaa, koska seurauksena voi olla lihaskato ja haurastuminen. Asiantuntijoita tarvitaankin ohjaamaan ikäihmisiä oikea-aikaisesti niihin hoitoihin, joista he hyötyvät.



Monisairaat , hauraat tai muisti­sairaat vanhukset hyötyvät asiakaslähtöisestä ja ihmiskasvoisesta hoidosta. On todettu, että omahoitaja – esimerkiksi muistikoordinaattori, palveluneuvoja tai kotihoitaja – vähentää palvelutarvetta tai sujuvoittaa palvelujen käyttöä. Näin komplikaatioita, sairaalahoitoja ja laitoshoidon tarvetta on vähemmän.



Ikäihmiset ovat parhaita oman elämänsä asiantuntijoita. Kun he saavat kertoa, mitä he tarvitsevat, palveluiden tarve ei lisäänny vaan vähenee. Palvelujärjestelmämme on kapeakirjoinen ja kaavamainen – kaikille tarjotaan samaa. Muistisairaan omaishoitajan toivoma parin tunnin harrastusvapaa viikossa voi olla paljon vaikuttavampaa kuin parin viikon makuuttava lyhythoitojakso laitoksessa muistisairaalle.



Palveluiden laatu tulee voida todeta pätevien ja luotettavien mittareiden avulla – asiakkaalle läpinäkyvästi. Rai-järjestelmä mahdollistaa ympärivuorokautisen laitoshoidon tai kotihoidon tarjoajien vertailun. Näin heikommat palveluntarjoajat voivat myös oppia paremmilta.



Näillä keinoilla voidaan lisätä ikäihmisten elämänlaatua ja lyhentää väestötasolla avuntarpeen kestoa elämän loppuvaiheessa.



Kaisu Pitkälä ja Timo Strandberg



Pitkälä on yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon professori Helsingin yliopistossa ja Strandberg geriatrian professori Helsingin yliopistossa sekä Hyksissä.