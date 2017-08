Pääkirjoitus

Ympäristö kärsii, kun ihmisiä on liikaa – Ongelmasta kyllä puhutaan, mutta kestämätön kulutus jatkuu silti

Keskiviikkona Keskiviikkona

R

P

oli päivä, jolloin ihmiset olivat kuluttaneet kaikki maapallon tänä vuonna tuottamat uusiutuvat luonnonvarat. Ympäristö ei ehdi uusiutua samaa tahtia kuin kulutus kasvaa, joten loppuvuoden ihmiskunta elää ikään kuin velaksi. Perimmäinen syy kestämättömään kehitykseen on se, että ihmisiä on liikaa. Maapallon kyky ruokkia kasvavaa väestöään on rajallinen.Ympäristöjärjestö WWF muistuttaa maailman ylikulutuspäivästä vuosittain. Päivä perustuu yhdysvaltalaisen Global Footprint ­Network -tutkimuslaitoksen laskelmiin ekologisesta jalanjäljestä. Ylikulutuspäivä on viime vuosina asettunut elokuun alkuun. Silloin kulutus ylittää ­laskennallisesti maapallon vuotuisen luonnonvarojen kestävän käytön.Ylikulutuksen seuraukset ovat näkyvissä maapallolla muun muas­sa metsäkatona, kuivuutena, makean veden puutteena, kalakantojen hupenemisena, luonnon monimuotoisuuden vähenemisenä sekä kasvihuonekaasuina.Suomi saavutti rajat jo huhtikuussa. Suomi siis kuluttaa osansa maailman luonnonvaroista neljä kuukautta muuta maailmaa aikaisemmin. Suurin ympäristökuorma ­tulee energiantuotannon ja liikenteen ilmastopäästöistä. Jalanjälkeä kasvattaa myös ruoka, ennen kaikkea lihantuotanto. Kaikkiaan 70 prosenttia peltoalasta on eläinpohjaisen ravinnontuotannon käytössä, ja yli puolet maatalousmaasta käytetään maitotuotteiden ja naudanlihan tuotantoon.uoantuotanto aiheuttaa 26 prosenttia maailmanlaajuisesta ekologisesta jalanjäljestä. Sitä voidaan pienentää muun muassa vähentämällä lihankulutusta sekä ruokahävikkiä. ­Kolmannes maailmassa tuotetusta ruoasta menee roskiin. Suomessa jätteisiin päätyy 400–500 miljoonaa kiloa ruokaa joka vuosi, 15 prosenttia syömäkelpoisesta ruoasta. Tämä on paitsi järjetöntä myös ekologisesti kestämätöntä.Isossa roolissa suunnan kääntämisessä ovat myös kaupungit, sillä 70–80 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupungeissa vuoteen 2050 mennessä. Kaupunkiliikenteen, energiantuotannon, teollisuuden ja kotitalouksien vaikutus ilmastoa lämmittäviin kasvihuonekaasujen päästöihin on merkittävä.Monet kaupungit ovatkin julistautuneet hiilineutraaleiksi ja tekevät konkreettisia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Päästöjä voidaan vähentää muun muassa joukkoliikenteen kehittämisellä ja energiaratkaisuilla. Siirtyminen kivihiilestä uusiutuvaan energiaan on suorin tie kohti kestävää luonnonvarojen käyttöä ja samalla ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Luonnonvaroja säästettäisiin myös kiertotalouden avulla.ohjimmiltaan ylikulutuksessa on kyse siitä, että väestönkasvu on yhä liian ­voimakasta. Mitä enemmän ihmisiä, sitä vähemmän luonnonvaroja jokaiselle riittää. Merkittävä keino hillitä väestönkasvua on ennen kaikkea naisten vaikutusmahdollisuuksien kohentaminen kehitysmaissa. Tyttöjen koulutus, terveyskasvatus, perhesuunnittelu sekä sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen ovat tärkeitä reittejä kohti kestävää kehitystä.Ylikulutuspäivä muistuttaa maapallon rajallisuudesta ja siitä, että luonnon kyky uusiutua on koetuksella. Vaikka ongelma on tiedostettu puheen tasolla, luonnonvarojen kestämätön kulutus jatkuu.Jokainen voi vaikuttaa omaan kulutukseensa syömisessä, asumisessa ja liikkumisessa. Isot ratkaisut ovat edelleen valtioiden käsissä. Ilman globaalia yhteisymmärrystä ­ilmastotoimien ja kestävän kehityksen tarpeesta suunta ei käänny riittävän nopeasti.