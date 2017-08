Pääkirjoitus

Asekauppasopimuksen voima riippuu toteutuksesta

Asekauppa on maailmassa vuosittain yli sadan miljardin dollarin arvoinen bisnes. Tämänkin vuoden uutiset konflikteista muistuttavat, miksi kauppaa halutaan rajoittaa. Vuonna 2014 voimaan tullut asekauppasopimus (ATT) pyrkii luomaan tavanomaisten aseiden kaupalle pelisäännöt. Suomi on ollut vuoden ajan ­sopimuksen puheenjohtajamaa.



Sopimuksen puolesta kampanjoitiin vuosia. Suomi oli yksi sitä ajaneista val­tioista. Hanke oli tärkeä etenkin entiselle ulkoministerille Erkki Tuomiojalle (sd). Nykyinen ulkoministeri Timo Soini (uv) ei ole pitänyt asiaa samalla tavalla esillä. Suomen ulkopolitiikan jatkuvuudesta kertoo silti, että Soinin kaudella Suomi valittiin sopimuksen puheenjohtajamaaksi.



Useat asekauppasopimukseen innokkaasti liittyneet maat ovat jatkaneet asekauppoja, joiden oikeutus on sopimuksen nojalla kyseenalaistettu. Näihin kuuluu esimerkiksi Britannian asevienti Saudi-Arabiaan, joka on pommittanut Jemenissä toistuvasti siviilikohteita. Myös Suomi on myöntänyt sotatarvikkeiden vientilupia Jemenin sotaan osallistuviin maihin. Vaikka asevienti Saudi-Arabian johtaman koalition maihin jatkuu, näyttää siltä, että useissa Euroopan maissa pohditaan entistä tarkemmin, minkälaisille tarvikkeille vientilupia myönnetään.



Asekauppasopimuksen merkitys riippuu siitä, kuinka tehokkaasti sopimus pannaan toimeen. Pari vuotta on lyhyt aika, ja ­vaikutusta on vielä liian ­varhaista arvioida kunnolla. Sopimuksesta on silti tullut tärkeä viittauskohde, johon voidaan vedota asekauppoja arvioitaessa.



S uomelle asekauppasopimus on ollut myös mahdollisuus profiloitua saralla, jolla emme ole läheskään ­aina olleet edelläkävijöiden joukossa. Suomen liittyminen kansainväliseen henkilömiinat kieltävään Ottawan sopimukseen ei mennyt järin sujuvasti.



Puolustusvoimat vastusti sopimusta, koska jalkaväkimiinat ovat olleet tärkeä osa itärajan puolustusta. Suomelta kesti monta vuotta liittyä sopimukseen.



Vaikka uuden ATT-sopimuksen puheenjohtajuus ei ole ollut suurelle yleisölle näkyvää työtä, se on ollut korkean tason kansainvälinen tehtävä, joita sie­täisi olla Suomella enemmänkin.