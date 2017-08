Pääkirjoitus

Kun Suomi sai kävelysauvat

Suomen valtasi valtava liikunta­innostus 20 vuotta sitten, kun ensimmäiset kävelysauvat lanseerattiin. Sauvakävelystä tuli todellinen massojen laji: yhden vuoden aikana harrastajamäärä kasvoi muutamasta yksittäisestä sauvojasta puoleen miljoonaan.



Sauvat kopisivat asvaltilla ja hiekka­poluilla. Suomen Ladun ohjatuille sauvakävelylenkeille osallistui satoja ihmisiä. Ympäri Suomen järjestettiin yleisötapahtumia, ja varusmiehet saivat sauvat mukaansa lenkkipolulle.



Syksy 1997 räjäytti suosion pilviin, ja sauvakävelystä tuli nopeasti arkiliikuntaa. Kävelytapahtumat saivat runsaasti julkisuutta, ja ”Nordic walking” levisi myös maailmalle.



Innostus on sittemmin hiipunut, mutta Suomi on edelleen sauvakävelevä kansakunta. Laji on yhä yksi suosituimmista aikuisliikunnan muodoista. Suomen Ladun mukaan sauvakävelyä harrastaa yli miljoona suomalaista, joista puolet sauvoo vähintään kerran viikossa.



Sauvakävely on suosittua myös Keski-Euroopassa. Ja miksipä ei olisi: se on helppoa ja edullista. Se on tehokasta kuntoilua, jopa 20 prosenttia tehokkaampaa kuin kävely. Sauvoessa kehon kaikki lihasryhmät pääsevät töihin. Sauvomaan siis.