Pääkirjoitus

Se pieni ero luottamuksessa

julkistaa kerran kuussa kuluttajabarometrin, joka kertoo, minkälainen luottamus suomalaisilla on talouden kehitykseen. Tuorein julkistus heinäkuulta osoittaa meidän luottavan siihen, että oma taloustilanteemme kohenee ja kansantalous kasvaa tulevan vuoden aikana.Talouskehityksen mittarit ovat järjestään korostetun eksaktin tuntuisia: taulukoita, jotka vilisevät lukusarjoja, prosentteja, desimaaleja. Niin esitetään myös kuluttajabarometrin tulos, luottamusindikaattorit, vaikka pohjimmiltaan barometri on vain mielipidekysely.kiinnostavaa on kuitenkin tarkastella, miten kyselyn tulokset vaihtelevat vastaajien taustan ja asuinpaikan mukaan.Pääkaupunkiseudulla usko ja luottamus talouteen on selvästi vahvempi kuin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Se ei yllätä: talouskehitys ei Suomessa ole ollut tasaista, eikä maakunnissa näytetä luottavan siihen, että kasvun hedelmät jakautuisivat vastedeskään tasaisesti.Pääkaupunkiseudulla peräti 69 prosenttia ihmisistä on sitä mieltä, että Suomen taloustilanne on nyt parempi kuin vuosi sitten. Itä-Suomessa sama käsitys on 48 prosentilla, pohjoisessa 52 prosentilla ihmisistä. Oman taloutensa parempaan jamaan vuoden päästä uskoo 33 prosenttia pääkaupunkiseudulla asuvista, 22 prosenttia Itä-Suomen ja 24 prosenttia Pohjois-Suomen asukkaista.Näkemys työttömyyden kehityksestä noudattelee samaa jakolinjaa: pääkaupunkiseudulla työttömyyden kasvua pelkää 13 prosenttia asukkaista mutta idässä 22 prosenttia ja pohjoisessa 21 prosenttia.pistävä ja vaikeammin selitettävä on ero sukupuolten välillä: naisten luottamus talouteen on vastausten perusteella huomattavasti vaisumpaa kuin miesten.Miehistä 63 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen talous on nyt paljon tai jonkin verran paremmassa jamassa kuin vuosi sitten. Naisista vain 50 prosenttia on tätä mieltä. Miehistä 54 prosenttia katsoo, että Suomen talous voi paremmin vuoden kuluttua, naisista vain 41 prosenttia.Oman kotitalouden nykytilannetta vuoden takaiseen verrattuna pitää miehistä parempana 30 prosenttia, naisista 23 prosenttia. Oman talouden paranemiseen vuodessa uskoo miehistä 32 prosenttia, naisista vain 24 prosenttia.Mahdollista tietysti on, että naisten käsityksissä ei ole kyse pessimismistä vaan realismista.