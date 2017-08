Pääkirjoitus

Iisalmen Kirmankylässä oli sumua ja tihkua – ahkerasti säästä tviittaavan Seppo Kääriäisen peukalon asento voi

Iisalmen

Kääriäinen

Selkeämmin

Suomenmaa

Kirmankylässä oli viime viikon lauantaiaamuna sumua ja tihkua, mutta päivän mittaan sää kirkastui. Tiistaina ohrapelto hohti ilta-auringossa keltaisena.Kirmankylän säätilaa tulee seurattua, sillä siellä asuu keskustan kansanedustaja Seppo Kääriäinen. Kääriäinen raportoi tiiviisti lyhytviestipalvelu Twitterissä kotikulmiensa luonnonilmiöistä.Tasavallan presidentti myönsi muutama viikko sitten Kääriäiselle ministerin arvonimen, mutta Kää­riäisen merkitys ei perustu vain arvonimiin ja asemaan.Kansanedustajana Kääriäinen on ollut vuodesta 1987 ja ministerinäkin kolmeen otteeseen. Kääriäisellä ei ole enää keskustassa virallista asemaa, mutta silti hän lienee puolueen vaikutusvaltaisin henkilö. Kääriäisen peukalon asento voi ratkaista puoluejohdon kohtalon.on taitava poliitikko, jota kuunnellaan ja joka kuuntelee. Taitava poliitikko osaa muodostaa oman kantansa siten, että se vastaa muidenkin näkemystä asian tilasta.Jos Kääriäinen kääntää peukun alas, puheenjohtajan asema on vaikea – sillä kyseessä ei ole vain Kääriäisen peukalo vaan laajemmin keskustan kenttäväen näkemys. Tai niin se keskustapiireissä tulkitaan.Siksi keskustalaiset seuraavat Kääriäisen jokaista sanaa ja rivienväliä – jos sieltä löytyisi vihiä siitä, mitä mieltä heidän pitäisi olla puheenjohtaja Juha Sipilän asemasta.Erityisen kiehtovia ovat Kääriäisen lähes päivittäiset tviitit aamulenkiltä. Lyhyissä, 140-merkkisissä viesteissä toistuu aina sama kaksiosainen rakenne. Viestin alkuosassa Kääriäinen kuvaa aamun säätä ja luontoa.”Vankka sumu väistyi. Aamukaste. Sininen taivas. Peilityyni Kirma.”Tämän jälkeen Kääriäinen siirtyy kuvaamaan sisäistä maailmaansa. Hän kirjoittaa ”lenkillä mietittyä”, mitä seuraa sitten jokin ajatelma.”Lenkillä mietittyä: Luonne on ihmisen kohtalo.”Google-haku kertoo, että kyseinen ajatelma on Herakleitokselta. Herakleitos oli antiikin Kreikan ajattelija, jonka lempinimi oli Hämärä.Kääriäinen ilmaisi näkemyksensä huhtikuussa kuntavaalitappion jälkeen. ”Keskusta on syönyt entiset eväänsä”, Kääriäinen sanoi Suomenmaan haastattelussa.Tällä hän tarkoitti sitä, että keskusta on viime vuodet nojannut vahvasti puheenjohtaja Sipilään, mutta Sipilä-vetoisuus ei Kää­riäisen mukaan enää toimi entiseen tapaan. ”Näin ei voi enää pitkään jatkaa. Kärjen on oltava leveämpi.”Kun Sipilä valittiin keskustan puheenjohtajaksi kesäkuussa 2012, puolueen tilanne oli tukala. Edellisen vuoden eduskuntavaaleissa keskusta oli kärsinyt jättitappion. Sipiläkään ei saanut heti kannatusta kääntymään, päinvastoin.Sipilän valinnan jälkeen kesällä 2012 keskustalaiset alkoivat hermostua, kun kannatus vain pieneni.Loppukesästä Kääriäinen jyrähti Ylen haastattelussa, että Sipilälle pitää antaa työrauha. Kääriäinen korosti, että Sipilä nousi tuntemattomana poliitikkona keskustan johtoon. ”Nyt on meneillään se vaihe, että hän tulee tunnetuksi myös kansan parissa, suuren yleisön parissa laajemmin. Siitä se sitten lähtee nousuun.”Kansa tutustui Sipilään, mutta ei ilmeisesti kovin hyvin. Ainakin Sipilä veti oppositiojohtajana kovin varovaista linjaa. Joka tapauksessa keskusta voitti vaalit.Toden teolla kansa oppi tuntemaan Sipilän vasta, kun hänestä tuli pääministeri. Kyselyissä keskustan kannatus on vähentynyt lähes koko hallitustaipaleen ajan. Nyt se on painunut samalle tasolle kuin kesällä 2012 – siis silloin, kun Kääriäinen toivoi Sipilälle työrauhaa.kysyi pari viikkoa sitten keskustan piirijohtajilta syitä puolueen alamäkeen. Syitä löytyi viestinnästä ja kokoomuksesta.Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Matias Ojalehto esitti, että ihmisten luottamus Sipilään pitäisi saada palautettua. ”Juha pääsi eduskuntaan lupsakkana kansanmiehenä ja insinöörinä. Nyt etenkin median taholta on lyöty toisenlaista leimaa”, Ojalehto sanoi.Ojalehdon mielestä Sipilän maine olisi palautettava ”keinolla millä hyvänsä takaisin pääministeriyttä edeltäneeseen tilanteeseen”.Ajan kääntäminen taaksepäin ei ole ihan helppoa. Sen tiesi jo Kää­riäisen siteeraama Herakleitoskin.Herakleitoksen mukaan kukaan ei voi astua kahdesti samaan virtaan – sillä toisella kertaa niin astuja kuin virtakaan ei ole enää sama. ”Kaikki virtaa, mikään ei pysy paikallaan.”