Pääkirjoitus

Helsingin politiikan syksy on arvoitus

Helsingin politiikan nelivuotinen valtuustokausi alkaa toden teolla maanantaina. Kaupunginhallitus pitää silloin syyskauden ­ensimmäisen kokouksensa. Kevään kuntavaaleissa valittu uusi kaupunginvaltuusto järjestäytyi jo kesäkuun alussa. Vasta syksy näyttää, millaisiksi poliittiset voimasuhteet ja päätöksen­tekokulttuuri valtuustossa muotoutuvat käytännössä.



Helsingin 85-jäseninen valtuusto on jonkinmoinen arvoitus. Kevään vaaleissa valtuustoon tuli 43 uutta valtuutettua. Yli puolet varsinaisista valtuutetuista siis vaihtui. Tarkoittaako ­tämä sitä, että puheenvuoroissa kuullaan aivan uusia ääniä ja uusia ajatuksia? Se kuullaan, kun valtuusto kokoontuu seuraavan kerran 30. elokuuta.



Puolueiden keskinäinen suuruusjärjestys säilyi kuntavaalien jälkeen melko ennallaan. Jan Vapaavuori (kok) kasvatti henkilökohtaisella lähes 30 000 äänen saaliillaan ­kokoomuksen valtuustoryhmän 25-jäseniseksi (aiemmin 21).



Myös vihreät voitti vaalit, tosin kaula kokoomukseen kasvoi. Vihreillä on nyt 21 ­valtuutettua (aiemmin 19). Kahdella suurimmalla on yhteensä 46 valtuutettua eli enemmistö ­valtuustossa. Teoriassa kokoomus ja vihreät voisivatkin päättää Helsingin ­asioista kaksin. Kun seuraavaksi suurimmat, demarit (12 valtuutettua) ja vasemmistoliitto (10), kutistuivat yhdellä valtuustopaikalla kumpikin ja ovat valtuustopaikoissa laskettuna kaukana takana, tie sinivihreälle yhteistyölle olisi avoin ja suora.



K aksi karismaattista yhden hengen ryhmää katosi valtuustosta. Perussuomalaisista aikanaan eronnut, köyhien ja syrjäytyneiden asioita esillä pitänyt ja ­vasemmistoliiton listoilta valtuustoon pyrkinyt René Hursti ylsi enää vara­valtuutetuksi. Toinen vaiennut ääni on valtuustosta pudonnut Yrjö Hakanen (skp). Hakasen putoaminen saattaa johtaa ainakin valtuuston kokousten lyhenemiseen, sillä asioihin perin pohjin ja ahkerasti perehtynyt Hakanen voitti monena vuonna valtuuston puhujakuninkuuden.



Tuskin puheen määrä oikeasti vähenee. Valtuustoon valittiin kaksi isoa persoonaa, suorastaan mammuttia, joilla ei ole tapana jäädä sanattomaksi: kristillisdemokraattien listalta vaaleihin osallistunut Paavo Väyrynen ja Jörn Donner (r). Uusiksi heitä ei oikein osaa sanoa, vaikka he tulevatkin uusina mukaan.



Yksi arvoituksista onkin, mihin lokeroon Väyrynen asettaa itsensä Helsingissä. Ei hän ainakaan kasvattajapuolueeseensa keskustaan istu, eikä keskustan kaksihenkisessä ryhmässä taideta häntä kaivatakaan. Kuten keskustan pormestariehdokas Laura Kolbe ennen vaaleja totesi: ”Kuntapolitiikassa eivät sooloartistit ja primadonnat pärjää.”



E hkä isoin arvoitus valtuustossa ovat perussuomalaiset ja puolueesta irronnut ­Uusi vaihtoehto. Perussuomalaiset sai vaaleissa kuusi paikkaa. Ryhmään jäänevät enää Jussi Halla-aho, Mika Raatikainen, Pia Kopra ja Mari Rantanen. Oman ryhmänsä muodostanevat Uuden vaihtoehdon Sampo Terho ja Jussi Niinistö.



Arvoitus on myös entisten perussuomalaisten läsnäolo. Viime valtuustokaudella poissaolojen kuninkaat olivat Halla-aho ja Tom Packalén (ps). Saapa nähdä, osallistuvatko tuore puoluejohtaja ja ministerit valtuustotyöhön vai käväisivätkö he vain äänikalassa puolueelle ja jättävät pääkaupungin asiat muiden hoidettaviksi.



Ai niin, oli unohtua: valtuuston tuli kaksi aivan uutta yksihenkistä ryhmää, Feministinen puolue ja Helsingin piraatit. Mitähän ne aikovat?