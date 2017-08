Pääkirjoitus

Kauppakeskukset auki kaikille kaupunkilaisille

Mikäli rakentaminen sujuu suunnitellusti, kahden vuoden päästä Helsingissä on kaksi uutta valtavaa kauppakeskusta. Kalasataman Redi on tarkoitus avata syksyllä 2018 ja Pasilan Mall of Tripla syksyllä 2019. Kolmen kilometrin akselille Kalasatamasta Pasilaan tulee yli 140 000 neliömetriä uutta liiketilaa.



Kauppakeskusten siirtyminen kantakaupunkien ulkopuolelta kantakau­punkeihin on maailmalta tuttu ilmiö. Helsingin kokoisessa kaupungissa kahden kauppakeskuksen samanaikainen ­rakentaminen on kuitenkin kaupunkilaisten kannalta kaksiteräinen miekka.



Tripla ja Redi rakennetaan hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen, joten ne ovat saavutettavissa ilman omaa autoa. Tällä on ympäristön ja kaupungin viihtyvyyden kannalta myönteisiä vaikutuksia. Lisäksi kauppakeskukset helpottavat elämää monella tavalla: suuri osa ­ostoksista hoituu saman katon alla.



Kaupungin elävyyteen kauppakeskuksilla voi kuitenkin olla myös kielteinen vaikutus. Helsinki on kaavaillut Pasilan, Vallilan ja Kalasataman välisestä alueesta uutta keskustamaista aluetta, jossa rakennusten katutasossa olevat kerrokset toimivat liiketiloina, esimerkiksi kivijalkakauppoina. Rakennusten avautuminen ulospäin kutsuu kaupunkilaisia viettämään aikaa kaduille, sulkeutuneisuus tekee kadusta helposti vain siirtymäväylän.



Helsingissä ongelmaksi tulee se, että kahden suuren kauppakeskuksen välissä pienempien liikkeiden elinmahdollisuudet saattavat olla heikot.



N ykyaikaiset kauppakeskukset pyrkivät laajentamaan toimenkuvaansa tavaran myynnistä elämyspalveluihin. Mall of Triplaan tulee esimerkiksi sisäsurffausrata.



Kaupunkilaiset, erityisesti nuoret, kaipaisivat kuitenkin myös tiloja, joissa voi vain olla, vaikka rahaa ei olisikaan. ­Kaup­pakeskuksissa ilmaiset istumapaikat ovat kuitenkin perinteisesti harvassa ja vartijat nopeasti ”vetelehtijöiden” nis­kassa.



Suomen sääoloissa uusilla kauppakeskuksilla olisi mahdollisuus tehdä itsestään suhteellisen pienellä panostuksella kaikkien kaupunkilaisten olohuoneita. Nähtäväksi jää, halutaanko tähän ryhtyä.