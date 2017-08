Pääkirjoitus

Rokotus on halpa vakuutus

Tuhkarokkoepidemia riehuu Euroopassa. Jo yli 14 000 eurooppalaista on saanut tuhkarokon vuoden 2016 alun jälkeen, ja viime viikkoina on raportoitu satoja uusia tapauksia (HS 1.8.). Suomessakin tuhkarokkoa on todettu kesän aikana muutamalla ihmisellä. Uusimmat tapaukset todettiin viime viikolla Pirkanmaalla, missä neljän Italiassa lomailleen henkilön ilmoitettiin sairastuneen tuhkarokkoon.



Suomi oli maailman ensimmäinen maa, joka hävitti tuhkarokon, sikotaudin ja vihurirokon. Lapsia alettiin rokottaa niitä vastaan 1970-luvulla. Suoja annetaan kahdella MPR-rokotteella, jotka kuuluvat yleiseen rokotusohjelmaan. Lähes kaikki vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneet ovat saaneet rokotteen, aiemmin syntyneet välttämättä eivät.



Italiassa sairastuneet pirkanmaalaiset olivat saaneet tuhkarokkorokotteet lapsuudessaan, joten aina rokotekaan ei välttämättä suojaa. Rokotetun henkilön tartunnat ovat kuitenkin harvinaisia ja ­oireet lievempiä kuin rokottamattoman.



Rokotussuoja kannattaa tarkistaa, sillä rokote suojaa vaikeilta tautimuodoilta. Jos tietoa rokotuksesta ei löydä, rokotuksen saa ilmaiseksi terveysasemalta. Myös lomakohteen tautitilanne on hyvä tarkistaa. Rokotus on halpa vakuutus.