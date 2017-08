Pääkirjoitus

Sairastaminen ei jalosta lasta vahvemmaksi – Ilmapiiri rokotuksia kohtaan on muuttunut oudoksi

viikolla käynnistyy monien lapsiperheiden arki: palataan tarhaan, koulu alkaa – ja niinpä pian starttaa myös syksyn flunssakausi.Näin pikkulapsiperheessä tuntuu siltä, että joku on koko ajan kipeänä. Siksi otimmekin viime talvena kaksivuotiaalle vesirokkorokotuksen. Vaikka hinta vähän kirpaisi, se tuntui pienemmältä pahalta kuin ajatus viikosta kotona kiukkuisen ja kutisevan sairaan lapsen kanssa.Otimme myös koko perhe influenssarokotukset. Joka syksy kuulen päässäni kaverini äänen: ”Kun saimme koko perhe influenssan, päätin, että otamme piikit aina.”Jos joku ei satu muistamaan, sairastaminen nimittäin on kurjaa. Tuntuu hullulta, että kaikki eivät ota rokotuksia, joilla tauteja voisi välttää.törmännyt usein ajatukseen, että esimerkiksi vesirokko kuuluu sairastaa. Jokainen lapsi kärsiköön taudit, jotka hänen vanhempansakin ovat joutuneet kokemaan.Miksi? Ei sairastamisella ole jalostavaa vaikutusta. Lapsen kuuluu oppia siivoamaan ja ymmärtämään, että raha ei kasva puussa, mutta lapsen ei ole pakko oppia, miltä tuntuu olla viikko kutisevana tai 40 asteen kuumeessa.Kärsimyksen lisäksi harmittomilta kuulostavilla taudeilla voi olla vaarallisia seurauksia. Vesirokkokin voi aiheuttaa ikäviä jälkitauteja, kuten keuhkokuumetta ja aivotulehdusta.Osa vanhemmista kieltää lapsiltaan myös ne rokotukset, jotka voivat pelastaa hengen. WHO:n mukaan esimerkiksi tuhkarokko, joka leviää nyt monessa maassa, on yksi viidestä yleisimmästä lasten kuolinsyystä maailmassa.on joskus sivuvaikutuksia niin kuin kaikilla lääkkeillä, ja narkolepsiaa aiheuttanut sikainfluenssarokote oli siitä todella epäonninen esimerkki. Jotenkin ilmapiiri kaikkia rokotuksia kohtaan on kuitenkin muuttunut oudoksi.Neuvolassa terveydenhoitaja kysyi varovasti, tuleeko lapselle kaikki rokotusohjelman rokotukset. Ystävältäni oli kysytty toisaalla samaa. Epävarma asenne on omiaan herättämään epäilyksiä: Eikö niitä siis kannattaisi ottaa? Saanko oikeasti valita?Esimerkiksi tuhkarokon sairastaminen on aina vaarallisempaa kuin rokotteen ottaminen. Kieltäytymistä ei mielestäni pitäisi edes tarjota vaihtoehdoksi.flunssaan tuskin on tulossa rokotetta. Eiköhän jokainen saa edelleen kokea, miltä sairastaminen tuntuu.