Pääkirjoitus

Brexit tarvitsee siirtymäaikoja

Britannian EU-eroa koskevat neuvottelut ovat alkaneet, ja kahden vuoden määräajastakin on jo kulunut nelisen kuukautta. Asetelmat vaikuttavat sekavilta varsinkin, jos seuraa uutisointia Britannian hallituksen asiaa koskevista lausunnoista.



Kansainvälisestä kaupasta vastaava ministeri Liam Fox on sanonut, että Britannia pärjäisi myös ilman sopimusta EU:n kanssa. Valtiovarainministeri Philip Hammond on puhunut pitkistä siirtymä­ajoista, joita brexit-ministeri David Davis ei kannata.



Euroopan unionissa 27 jäsenmaan näkemykset ovat toistaiseksi pysyneet hämmästyttävänkin yhtenäisinä, mutta neuvottelujen edetessä yksityis­kohtaisemmiksi eri jäsenmaiden ristikkäiset intressit voivat sekoittaa sitäkin pakkaa.



Tilanne mutkistui pääministeri Theresa Mayn järjestettyä kesäkuussa ­ennenaikaiset vaalit, joissa hänen konservatiivipuolueensa menetti enemmistön parlamentissa. ­Tämä lisää parlamentin valtaa ja mahdollisuuksia haastaa hallituksen linjauksia brexit-neuvotteluissa.



Kaiken kohinan keskeltä erottuu kuitenkin yksi selvä viesti. Kun Britannia lähtee EU:sta, se poistuu myös sisämarkkinoilta ja tulliunionista. Tämä on pääministeri ­Theresa Mayn linja, jota tukee muun muassa kovaa brexitiä alun alkaenkin ajanut ­ulkoministeri Boris Johnson.



Tämä on myös ainoa selkeä johtopäätös, kun muistaa, miksi brittien enemmistö ­äänesti vuosi sitten EU-eron puolesta. Keskeinen syy oli nimenomaan sisämarkkinoihin kuuluva kansalaisten vapaa liikkuvuus. Näin oli siitäkin huolimatta, että maahanmuuttovastaisuus kohdistui ennemmin EU:n ulkopuolisista maista tuleviin siirtolaisiin kuin EU-kansalaisiin. Mutta tämähän ei suinkaan ollut ainoa epäjohdonmukaisuus kansanäänestystä edeltäneessä kampanjoinnissa.



B rexit-neuvottelut voi jakaa kahteen osaan. ­Ensin on sovittava Britannian eron ehdoista, joista tärkeimpiä on brexitistä koituva lasku Britannialle. EU on jo ilmoittanut, että hintalappu olisi sata miljardia euroa. Lisäksi on sovittava EU-kansalaisten asemasta Britanniassa ja brittien asemasta muissa EU-maissa.



Näistä kysymyksistä on löydettävä vähintään periaatteellinen sopu, ennen kuin lähdetään neuvottelemaan uudesta kumppanuudesta. Näin ajattelee ainakin EU, mutta britit haluaisivat neuvotella sekä eron ehdoista että tulevasta sopimuksesta samaan aikaan. Tätä EU ei halua, koska Britannia voisi silloin hyödyntää neuvotteluissa valttikorttejaan kuten EU-maiden halua turvallisuuspoliittiseen yhteistyöhön sotilaallisesti vahvan Britannian kanssa.



T ulevalle kumppanuussopimukselle voi hakea mallia EU:n ja muiden maiden tekemistä vapaakauppasopimuksista. Lähinnä malliksi voisivat kelvata Kanadan tai Ukrainan vapaakauppasopimukset, joissa on sovittu laajasti muun muas­sa tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta ilman ihmisten vapaata liikkuvuutta. Britannian hallitus haluaisi kuitenkin aivan omanlaisensa sopimuksen. EU:ssa tähän suhtaudutaan varauksella, koska Britannialle ei haluta tarjota rusinoita pullasta.



Jotta Britannian EU-ero voi tulla voimaan maaliskuussa 2019, keskeisten linjausten ­pitäisi olla selvillä ensi vuoden syksyllä. Kumppanuussopimuksen yksityiskohdista jouduttaneen neuvottelemaan paljon pitempään eri hallinnon ja talouden sektoreilla, jolloin nykyiset EU-säädökset voisivat olla voimassa siirtymäajan. Ilman tällaista ratkaisua Britannian talous ja yhteiskunta joutuisivat kohtuuttomiin vaikeuksiin.