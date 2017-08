Pääkirjoitus

Järkevä pakkaaminen vähentää ruokahävikkiä

Kuluttajia syyllistetään usein pakkausten käyttämisestä. Erityisesti muovisten pakkausten käyttämistä pidetään tarpeettomana. Järkevällä pakkaamisella saadaan resurssit tehokkaasti käyttöön ja edesautetaan siirtymistä ekologisesti kestävämpään elämäntapaan.



YK:n maatalous- ja ruokajärjestö FAO on arvioinut, että globaali ruokahävikki on nykyisin jopa 33 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että kolmasosa kaikesta tuotetusta ruoasta menee hukkaan. Kehitysmaissa hävikki syntyy tyypillisesti matkalla alkutuotannosta ruoanvalmistukseen, kun taas kehittyneissä maissa heitetään pois valmista ruokaa.



Maailman väestönkasvu ja ilmastonmuutoksen vaikutukset uhkaavat aiheuttaa ruokapulaa ja alueellisesti jopa nälänhätää. Ehkä helpoimmin toteutettavissa oleva keino saada ruoka riittämään on ruokahävikin pienentäminen. Hävikkiä voidaan vähentää pakkaamalla tuotettu ruoka siten, että ruoka ei pilaannu ennen aikojaan.



Kehitysmaissa paremmalla pakkaamisella voitaisiin vähentää hävikkiä erityisesti kiinnittämällä huomiota alkutuotannon kuljetuspakkauksiin ja logistiikkaan. Näin elintarvikkeiden raaka-aineet eivät pilaantuisi ennen jatkojalostusta.



Suomen kaltaisissa kehittyneissä maissa tulisi keskittyä estämään valmiin ruoan päätyminen biojätteeksi. Esimerkiksi yhä enenevät yhden hengen taloudet todennäköisesti hyötyisivät pienemmistä kuluttajapakkauksista.



Käytetty pakkaus tuntuu tarpeettomalta, mutta sillä on ollut tärkeä tehtävä tuotteen suojaamisessa. Muita pakkauksen tehtäviä ovat muun muassa tuotetiedon välittäminen ja logistiikan helpottaminen. Ilman pakkaamista maapallomme ei pystyisi elättämään nykyistäkään väkimäärää, elintasomme ylläpidosta puhumattakaan.



Vuosittain käytetystä pakkaus­materiaalista kaksi kolmannesta käytetään elintarvikkeiden suojaamiseen kuljetuksen ja ajan aiheuttamaa laadun heikkenemistä vastaan.



Suomessa Luonnonvarakeskus on selvittänyt pakkaamisen ja elintarviketuotannon ympäristövaikutuksia. Tutkimusten mukaan pakkausten ympäristövaikutukset ovat hyvin pieniä verrattuna ruoantuotannon eli maatalouden vaikutuksiin vesiin, maahan ja ilmaan. Yhden huonosti pakatun ja pilaantuneen leipäviipaleen ympäristökuorma on suurempi kuin kokonaisen leivän suojaamiseen tarvittavan pakkauksen elinkaaren kuorma.



Muovisia pakkauksia pidetään usein erityisen haitallisina, ja ne ­yhdistetään merissä kelluvaan muoviroskaan. Muoviroska merissä kertoo asioiden huonosta hoitamisesta, ja muovien päätyminen mereen on saatava loppumaan. Pakkausten osuus merten mikromuovista on kuitenkin pienempi kuin usein luullaan. Paljon suurempi osuus kertyy autojen renkaista, erilaisista pesu­aineista sekä vaatteista.



Pakkausten aiheuttama roskaantuminen on ongelma lähinnä maissa, joissa jätehuolto ja kierrätys on heikosti järjestetty. Suomessa pakkauksista kierrätetään jo nyt lähes 60 prosenttia, ja EU:n komissio on ehdottanut kierrätystavoitteen nostamista huimaan 75 prosenttiin.



Kierrättämättä jäävät pakkaukset päätyvät sekajätteen mukana jätevoimaloihin, joissa niistä tuotetaan sähköä ja lämpöä yhteiskunnan tarpeisiin.



Roskaantuminen on vähäistä. Vuoden 2016 alusta voimaan tullut pakkausasetus velvoittaa pakattuja tuotteita markkinoille tuovat tuottajat keräämään ja kierrättämään merkittävän osan myös kuluttajapakkauksista. Kuluttaja voi kierrättää pakkaukset viemällä ne lähimpään Rinki-ekopisteeseen.



Tuotteiden liiallinen pakkaaminen on haitallista ympäristölle. Kun otetaan huomioon pakkauksen perustehtävät – tehokas logistiikka ja tuotteen suojaaminen ennenaikaiselta jätteeksi muuttumiselta –, pakkaaminen on kuitenkin yleensä ­perusteltua. Pakkaaminen markkinoinnin edistämiseksi koskee lähinnä har­voja ylellisyystuotteita.



Liika pakkaaminen on yrityksille kustannus, joka nostaa tuotteen hintaa ja heikentää kilpailukykyä. Älykäs pakkaaminen sen sijaan ­tehostaa logistiikkaa, vähentää hävikkiä ja lisää resurssien käytön tehokkuutta.



Antro Säilä ja Juha-Heikki Tanskanen



Säilä on Suomen Pakkausyhdistyksen toimitusjohtaja ja Tanskanen Suomen Pakkauskierrätys Rinki oy:n toimitusjohtaja.