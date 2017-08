Pääkirjoitus

Koulu uudistuu kaikilla asteilla

Koululaiset palaavat kesälomiltaan kouluun tästä viikosta alkaen. Aloituspäivät vaihtelevat kunnittain, ja esimerkiksi Helsingissä koulut alkavat torstaina. Peruskouluihin lähtee tänä syksynä yli 550 000 oppilasta, joista lähes 63 000 on ekaluokkalaisia.



Yhteiskunnan vaatimukset koulutusta kohtaan ovat kasvaneet ja kouluja uudistetaan parhaillaan kaikilla asteilla. Peruskoulun uudistaminen on yksi hallituksen kärkihankkeista.



Uudet opetussuunnitelmat tulivat viime syksynä käyttöön alakouluissa, tänä syksynä on yläkoulujen vuoro. Lukioissa siirtyminen uusiin opetussuunnitelmiin alkoi viime syksynä. Myös varhaiskasvatuksessa otetaan tänä syksynä käyttöön uudet varhaiskasvatussuunnitelmat. Ammatillisen koulutuksen uudistaminen alkaa ensi vuonna, ja lukioiden uudistamista valmistellaan.



Suomalainen koulu on tunnetusti maailman huippua. Suomalaisten menestystä Pisa-tutkimuksissa on käyty ihailemassa eri puolilta maailmaa. Menestyksestä huolimatta peruskouluun on ilmestynyt huolenaiheita, jotka näkyvät myös viimeisimpien Pisa-tutkimusten tuloksissa. Poikien oppimistulokset ovat jääneet jälkeen tyttöjen tuloksista. Ero on OECD-maiden suurin. Samaan aikaan myös alueelliset erot oppimistuloksissa ovat kasvaneet. Suunta on huolestuttava ja vaatii erityisiä toimenpiteitä.



Peruskoulu on ollut menestystarina juuri siksi, että se tarjoaa kaikille tasavertaiset mahdollisuudet oppia, kasvaa ihmisenä ja tulla yhteiskunnan jäseneksi kotitaustasta riippumatta. Nyt perheiden sosioekonominen tausta on valitettavasti alkanut aiempaa enemmän vaikuttaa siihen, miten lapsi pärjää koulussa.



S uomalaisen koulun suurin vahvuus ovat sen opettajat. Opettajan työ on haluttu ja arvostettu ammatti, ja opettajien koulutus on korkea­tasoista. Opettajat kohtaavat työssään kuitenkin ongelmia, joista kaikki eivät selviä yksin.



Suuri osa kouluista on lähtenyt mukaan kokeiluun, jossa jokaiseen kouluun on nimetty yksi tutoropettaja. Hänelle on varattu aikaa toimia muiden opettajien mentorina ja antaa tukea esimerkiksi digitaalisten oppimismenetelmien soveltamisessa. Kokemukset ovat olleet rohkaisevia. Tänä syksynä kouluissa toimii jo 2 500 tutoropettajaa.



Myös opettajankoulutusta uudistetaan lähivuosina. Painopiste on erityisesti opettajien täydennyskoulutuksessa. Nopeasti muuttuvassa maailmassa opettajilla täytyykin olla hyvät mahdollisuudet päivittää osaamistaan. Opettajilla on perinteisesti vahva asema ja suuri autonomia päättää omasta toiminnastaan. Koulun pitää kuitenkin toimia myös yhteisönä, jossa vuoro­vaikutus opettajien, oppilaiden ja vanhempien kesken tukee parhaalla mahdollisella tavalla lasten oppimista. Kouluja kehitetään nyt yhteisöllisemmiksi. Se on hyvä tavoite, mutta toimintatavat muuttuvat hitaasti.



K ouluissa ei enää päntätä ulkoa kasvien nimiä, vaan opetuksella pyritään herättämään oppilaan kiinnostus opeteltaviin asioihin ja niiden merkitykseen. Tavoitteena on vahvistaa motivaatiota opiskeluun. Suunta on varmasti oikea ­aikana, jolloin olennaisen tiedon erottaminen epäolennaisesta vaatii taitoa.



Ensimmäistä kertaa opetussuunnitelmissa on kiinnitetty myös erityistä huomiota oppimisen iloon. Asenne on tervetullut, sillä monen ekaluokkalaisen kouluinto hiipuu valitettavan nopeasti. Koulutielle lähtiessä kannattaa muistaa, että oppiminen jatkuu läpi elämän ja utelias mieli voi hyvin.