Pääkirjoitus

Pakotteet ovat helppo vaihe Pohjois-Koreaa vastaan

Yksimielinen päätös uusista kovista talouspakotteista voi vaikuttaa ylivoimaisen vahvalta viestiltä YK:n turvallisuusneuvostolta Pohjois-Korealle. Yhdellä puolella ovat maailman johtavat suurvallat. Toisella on epäonnistunut diktatuuri, joka kiristää muuta maailmaa ydinkärjillä ja mannertenvälisillä ohjuksilla.



Pohjois-Korean vientituloja radikaalisti leikkaavat pakotteet ovat kuitenkin vasta ensiaskel yrityksissä pysäyttää ydinaseiden kehittäminen. Päätöksen yksimielisyys johtuu tiedosta, että Pohjois-Korea voisi mahdollisesti jo ensi vuonna uhata ydinaseilla suurta osaa maapallosta.



Seuraavat askeleet Pohjois-Korean kääntämiseksi pois tuhoisalta tieltään ­eivät ole tiedossa.



Niin Pohjois-Korean päävastustaja Yhdysvallat liittolaisineen kuin Pohjois-Korean tärkeimpänä tukijana ollut Kiina ja myös Venäjä sanovat pyrkivänsä poliittiseen ratkaisuun Kim Jong-unin johtaman diktatuurin kanssa. Ratkaisun sisällöstä ei ole yksimielisyyttä muulta kuin siltä osin, että Pohjois-Korean olisi luovuttava ydinaseistaan ja ohjusohjelmastaan.



Kiina ja Venäjä ovat ehdottaneet, että Yhdysvallat voisi jo ennakoivasti karsia omaa sotilaallista tukeaan Etelä-Korealle ja luopua yhteisistä sotaharjoituksista, joihin Pohjois-Korea yleensä reagoi vertahyytävin uhkauksin.



E hdotus tarkoittaisi käytännössä alistumista Pohjois-Korean kiristykseen ilman mitään tietoa maan omista toimista. Tähän mennessä Pohjois-Korea on rikkonut kaikki sen kanssa tehdyt sopimukset.



Kyseessä ei olekaan vakava ehdotus vaan muistutus siitä, että ratkaistavana on myös vaikea geopoliittinen kysymys.



Kiinalle ja myös Venäjälle Pohjois-Korean ydinaseet ja ohjukset ovat todellinen ongelma, mutta sitä olisi myös maan siirtyminen länsimaiden vaikutuspiiriin.



Etelä-Korealle jälleenyhdistyminen olisi vuorostaan valtava taloudellinen ja inhimillinen rasite. Soulissa toivotaan asteittaista loppua pohjoisen diktatuurille.



Kun todellista jatkosuunnitelmaa ei ole, jatkaa Pohjois-Korea uhkailua ydinaseilla. Sillä ei ole muita keinoja herättää huomiota. Samalla jatkuu vakava sodan uhka Korean niemimaalla.