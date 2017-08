Pääkirjoitus

Metsä pursuaa superruokaa

Nyt kannattaa mennä metsään. Metsät pursuavat superruokaa. Viileä kevät ja alkukesä ovat viivästyttäneet metsämarjojen kypsymistä, mutta poiminta-aika on nyt käsillä. Mustikkasadosta odotetaan keskinkertaista, hillasadosta hyvää. Puolukkakin kukkii runsaasti, joten satoisia metsäretkiä voi tehdä pitkälle syksyyn.



Marjoja Suomen metsissä ja soilla riittää. Vuosittainen metsämarjasato arvioidaan yli 500 miljoonaksi kiloksi: jokaisella suomalaisella olisi lähes sata kiloa poimittavaa. Talteen saadaan murto-osa, mustikasta ja puolukasta noin 3–10 prosenttia. Loput jäävät metsien eläimille.



Marjametsässä voi kerätä terveyttä ja makuelämyksiä. Luonnonmarjat ovat ­todellisia terveystuotteita – vieläpä il­maisia.



Marjat sisältävät runsaasti vitamiineja ja kivennäisaineita sekä polyfenoleja, joilla oletetaan olevan monia edullisia vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin. Marjoissa on myös runsaasti kuituja, eivätkä ne lihota.



Marjat ovat myös luonnon omia rohtoja: esimerkiksi puolukka ja karpalo auttavat virtsatievaivoihin ja mustikka on ­hyväksi rasittuneille silmille. Maastossa tarpominen on tehokasta liikuntaa, ja luonnossa myös mieli rauhoittuu.