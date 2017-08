Pääkirjoitus

Solberg saa taistella vallasta Norjassa – pienpuolueilla merkittävä rooli syyskuun vaaleissa

on kova, mutta valta näyttäisi olevan vaihtumassa.Niin voi summata tilanteen Norjassa, missä parlamenttivaalien vaalikamppailu on pian loppusuoralla. Uurnille käydään kuukauden kuluttua, 11. syyskuuta. Neljä vuotta maata johtanut porvarihallitus ja pääministeri Erna Solberg saattavat mielipidemittausten perusteella hyvinkin joutua väistymään. Norjan perinteisesti suurin poliittinen ryhmä työväenpuolue ja sen johtaja Jonas Gahr Støre ovat vahvoilla kilvassa pääministerin paikasta.vaalien lähestyessä äve­riäällä Norjalla on takanaan taloudellisesti totuttua tiukempi aika. Kasvu heikkeni, ja kym­menet­tuhannet öljyalojen työntekijät menettivät työpaikkansa öljyn hinnan romahdettua vuosina 2014–2015.Nyt näkymät ovat jo paremmat. Talouden heikkeneminen vaikeutti silti Solbergin työtä ja tarjosi työväenpuolueelle valtteja vaalitaistossa. Gahr Støre on arvostellut muun muassa porvarihallituksen työttömyydenhoitoa ja veronalennuksia.Vaalien alla on noussut esiin toi­nen teema, muissakin viime aikojen vaa­leissa näkynyt vastakkainasettelu: kau­pun­kien eliitti vastaan maaseudun kansa.Norjan keskustapuolue on noussut pieneksi poliittiseksi ilmiöksi puhumalla keskittämistä vastaan ja paikallisten palvelujen puolesta sekä parjaamalla hallituksen uudistuksia, esimerkiksi kunta­uudistusta. Puolue saa jo 11–12 prosentin kannatuksen mittauksissa, kun viime vaaleissa luku oli 5,5 prosenttia.Gahr Støre on väläytellyt yhteistyötä keskustan kanssa. Enemmistö keskustan tuella on lähempänä vasemmalla kuin oikealla, vaikka työväenpuolueen kannatus on heikentynyt viime aikoina.Solberg on kansanomaisuudessaan pidetty, ja hallitusvalta on rokottanut vain maltillisesti konservatiivipuolue Høyren ja hallituskumppani edistyspuolueen kannatusta. Edistyspuolue oli vuonna 2013 ensimmäinen oikeistopopulisteihin luettava puolue, joka nousi hallitukseen Pohjolassa. Moni odotti sen kannatuksen romahtavan. Aivan niin ei käynyt. Kannatus on 2–3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2013. Høyrelle on käynyt samoin.Vaaleissa ratkaisevassa asemassa voivat olla pienpuolueet, erityisesti Solbergin vähemmistöhallitusta tukenut liberaalipuolue. Nyt se keikkuu äänikynnyksen alapuolella. Jos liberaalipuolue jää sinne myös vaaleissa, Solbergin on luultavasti vaikeaa pitää vallasta kiinni.