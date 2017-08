Pääkirjoitus

Venezuelan seuraava uhka on luisuminen sisällissotaan

Osassa maailman maista pääosa asevoimien maajoukoista on ryhmitetty pääkaupungin ympärille eikä ulkorajojen suojaksi. Se kertoo historiasta, jossa hallitsijat ovat pitäneet suurimpana uhkana omia kansalaisiaan.



Venezuela kuuluu näiden maiden joukkoon. Niinpä nykyisen sekasortoisen ­vasemmistohallinnon vastustajaryhmä löysi sunnuntaina näyttävän paikan julkisuustempulleen panssariprikaatin tukikohdasta, noin sata kilometriä pääkaupungista Caracasista länteen.



Parinkymmenen sotilasasuisen miehen voimin tehty isku asevarastoihin Para­macayn varuskunnassa Valencian kau­pungin laidalla jäi kauas vakavasta kaappausyrityksestä, mutta se oli yksi kipinä lisää Venezuelan yhä tulenaremmassa kaaoksessa. Latinalaisen Amerikan politiikassa on tietty näyttävän melodraaman perinne, eikä Fidel Castron kapinallisryhmä Kuubassa 1950-luvulla ollut alussa paljon häävimpi kuin sekava venezuelalaisryhmä oli viikonvaihteessa.



Venezuelan presidentillä Nicolás Madurolla näyttäisi olevan aivan erityinen taito vieroittaa tukijoitaan ja pahentaa kärsimystä, jota useimpien venezuelalaisten arki nykyään on. Maduron uusin suuri virhe oli opposi­tion hallitseman parlamentin syrjäyttäminen uudella perustuslakia säätävällä neuvostolla. Neuvosto valittiin heinäkuun lopussa vaaleissa, joissa sille ei ollut vaihtoehtoja ja joita oppositio boikotoi.



T ähän asti Maduro on voinut luottaa asevoimien johdon tukeen. Upseerit ovat kuitenkin lähinnä uskollisia edesmenneelle presidentille Hugo Chávezille, joka aloitti poliittisen uransa epäonnistuneena sotilaskaappaajana. Maduro on kenraaleille enemmän kanava Venezuelan öljytuloihin, jotka riittävät alhaistenkin energiahintojen kaudella laajan korruption rahoittamiseen.



Asevoimien yhtenäisyys on koetuksella, kun sotilaat joutuvat poliisien rinnalla viikosta toiseen katumellakoissa vastakkain kansalaisten kanssa. Tappava väkivalta on lisääntynyt jo monta pykälää. Sunnuntain isku varuskuntaan osoitti, ­että nykyisellään Venezuelan suunta vie kohti sisällissotaa.