Pääkirjoitus

Kunnat tarvitsevat myös valtiota ilmastotoimissa

Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa paikallisten toimien merkitys on kasvanut. Tähän vaikuttaa muun muassa tyytymättömyys valtioiden välisten neuvottelujen hitauteen.



Suurista lupauksista ja odotuksista huolimatta kaupunkien ilmastotyössä on parantamisen varaa. Hiilineutraaliusjulistukset ovat hyvä alku, mutta ne eivät auta, ellei kasvihuonekaasujen todellista määrää saada laskemaan.



Kaupungit ja niiden väliset verkostot ovat ilmastotoimissaan melko konservatiivisia. Täysin uudenlaisten ajattelumallien omaksumisen sijaan korjaillaan vanhaa ja tyydytään sekä poliittisesti että taloudellisesti helppoihin ratkaisuihin.



Usein kaupungit keskittyvät vain omalla alueellaan syntyviin päästöihin. Niitä pyritään pienentämään siirtymällä osittain uusiutuviin energiamuotoihin, kompensoimalla päästöjä taloudellisesti ja lisäämällä energiatehokkuutta.



Moni kaupunki puhuu ”innovaa­tioiden tukemisesta”, mutta harva panostaa seuraavan sukupolven uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen. Päästöjä tuottava tavaroiden ja palvelujen kulutus jää usein kokonaan huomiotta.



Pienemmät muutokset ovat toki askelia oikeaan suuntaan. Toisaalta merkittävillä ratkaisuilla on kiire. Pariisin ilmastosopimus oli merkkipaalu, mutta tähän mennessä suunnitelluilla vapaaehtoisilla toimen­piteillä ei saavuteta sopimuksen tavoitetta, lämpenemisen rajoittamista kahteen asteeseen.



Osa kaupungeista on jo ottanut tavoitteekseen hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä – tai jopa sitä aiemmin –, mutta enemmistö maailman kaupungeista ei kuulu tähän joukkoon. Monissa kaupungeissa ilmastotyö on vasta alussa. Väestönkasvu ja pyrkimykset elintason nostamiseen vaikeuttavat urakkaa.



Monet maailman suurkaupungit ovat vielä rakentamatta. Ilmasto­poliittisesti tärkeää olisi rakentaa ne alusta alkaen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.



New Yorkin, Lontoon ja Kööpenhaminan kaltaiset kaupungit ovat edelläkävijöitä ilmastotyössä ja kaupunkien välisen verkostoyhteistyön kehittämisessä. Myös edelläkävijöillä on ongelmansa. Lontoon ilmasto­strategiassa arvioidaan, että melkein puolet kaupungin päästöistä jää tarkastelun ulkopuolelle. Tähän on syynä kulutuksesta syntyvien päästöjen laskemisen ja kontrolloimisen vaikeus.



Kun lento nousee Lontoon kentältä ja laskeutuu Shanghaihin, kumman kaupungin päästöistä on kyse? Jos Kiinassa kännykän kokoamiseen käytettävä energia tuotetaan Australiassa louhitulla hiilellä ja voitot tuotteen myynnistä kääritään New Yorkissa, kuka kantaa vastuun päästöistä?



Kaupunkien toimintamahdollisuudet kietoutuvat muihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Esimerkiksi köyhyyden vähentäminen kehitysmaiden kaupungeissa on tärkeää onnistuneen ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta.



Hurrikaani tai tulva aiheuttaa pahempaa tuhoa nälkärajalla elävien slummin asukkaiden keskuudessa kuin huolellisesti rakennetussa kaupunginosassa, jossa perusterveydenhuolto on kunnossa.



Ilmastonmuutoksen hillinnästä puhuttaessa on keskusteltava siitä, kuinka vastuu päästöjen vähentämisestä jaetaan maailmanlaajuisesti. Näitä ­ongelmia ei ratkaista kau­pungeissa.



Suomessa valtion ilmastotoimissa tarjoaman tuen tarve vaihtelee kunnittain. Paikoin tarvittaisiin tukea siihen, että kunnan ilmastotyö ylipäätään saadaan käyntiin ja suurimmat päästölähteet ja sopeutumis­tarpeet kartoitettua. Edelläkävijäkuntien ongelma taas on usein, että helpoimmat ja taloudellisesti houkuttelevimmat toimenpiteet on jo tehty.



Kevään kuntavaaleissa valitut päättäjät ovat hiljattain aloittaneet luottamustehtävässään. Nyt on hyvä keskustella siitä, millainen rooli suomalaisilla kunnilla on ilmastonmuutoksen torjunnassa.



Samalla tulisi pohtia, miten kansainväliset, valtion sisäiset ja paikalliset yhteistyön muodot edistävät tehokkaasti konkreettisia ilmastonmuutoksen vastaisia toimenpiteitä.



Toimien täytyy vähentää kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä, ei pelkästään paperilla.



Milja Heikkinen ja Tuomas Ylä-Anttila



Heikkinen on ympäristötieteiden tohtorikoulutettava ja Ylä-Anttila valtio-opin yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa.