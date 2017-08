Pääkirjoitus

Koreoiden väliselle rajalle ei mennä noin vain.Panmun­jomin demili­tarisoidulle vyöhykkeelle tulevan on allekirjoitettava paperi, jossa hän tunnustaa tulevansa vihamiehiselle alueelle ja sen, että voi kohdata siellä kuoleman. Etelä-Korean puolelta voi tähystää kiikarilla toiselle puolelle rajaa. Vilkuttaa ei saa. Hiljaista, harmaata ja köyhää maaseutua näyttää olevan.Matka Strasbourgista Ranskan ja Saksan väliselle rajalle sujuu helposti. Strasbourgin keskustasta lähtee muutaman minuutin välein raitiovaunuja, jotka ajavat maiden välisen rajan yli. Lippu maksaa 1,45 euroa, ja matka Saksan puolelle Kehliin kestää vartin.Kehlissä voi seurata pikkukaupungin vilskettä ja juoda kahvit ennen kuin palaa ratikalla Reinin yli Ranskaan.Molemmilla raja-alueilla sodittiin vielä joitakin vuosikymmeniä sitten.kannatus on ollut viime aikoina nousussa yleisesti Euroopassa. EU-maissa tehdyn mielipidemittauksen, eurobarometrin, mukaan yli puolet eurooppalaisista näkee unionin tulevaisuuden valoisana.Rinnalla kasvaa yhteisvaluutta euron kannatus. Unionin suosio lähti kasvuun niillä tienoilla, kun Britannia päätti erota EU:sta. Samoihin aikoihin alkoi myös populististen liikkeiden alamäki.Ehkä tärkein syy tunnelman muutokselle on kuitenkin se, että Eurooppa ravistautuu vihdoin eroon pitkästä taantumasta.hokeman mukaan EU on rauhanprojekti. Tämä väite muuttuu usein sellaiseksi, että eurooppalaiset pitäisi pakottaa muistamaan historiansa paremmin, jotta he ymmärtäisivät unionin merkityksen.Ei tarvitse katsoa taaksepäin: unionin takaama taloudellinen yhteistyö on ­eurooppalaisen rauhanprojektin nyky­aikainen ilmentymä. Kun puolustaa rajat ylittävää taloudellista yhteistyötä ja ihmisten vapaata liikkuvuutta, puolustaa rauhaa. Rauhaa pitäisi uskaltaa puolustaa myös taantuman aikana.Kehl ja Strasbourg tarvitsevat toisiaan. Samoin Saksa ja Ranska. Pohjois-Korea ja Etelä-Korea eivät.raja-asemaa kohti ajaa pohjoispuolelta rähjäinen kuorma-auto. Tulkki kertoo, että kyydissä on lasti pohjoisen tärkeää vientituotetta: hiekkaa etelän rakennustyömaille.Toiseen suuntaan ei näytä juuri nyt olevan menijoitä.