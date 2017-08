Pääkirjoitus

Jos ei nyt, niin milloin sitten?

Poliitikon silmään näyttää varmaan siltä, että budjetin jakovara on kuin kangastus. Aivan sama, kuinka nopeasti Suomi kulkee kohti noususuhdannetta, äänestäjille jaettavissa oleva taloudellinen hyvä – jakovara – etenee taivaltajan edellä samaa vauhtia.



Valtiovarainministeriö esittelee tällä viikolla omia käsityksiään siitä, millainen talousarvio ensi vuodeksi kannattaa tehdä. Nykymaailmassa nämä näkemykset eivät ole suuria yllätyksiä: ministeriön edustajat ovat kertoneet viime viikkoina, ettei kannata innostua ja löysätä kukkaron nyörejä, vaikka noususuhdannetta pukkaakin.



Eipä tulkinta olisi yllätys muutoinkaan, koska tiukka linja on vuodesta ja suhdanteesta riippumatta aina sama.



Valtiontalouden hoito on joko poliittisesti tai taloudellisesti vaikeaa. Jälkimmäistä se on silloin, kun rahat uhkaavat loppua. Politiikka sopeutuu Suomessa melko helposti taantuman aikana asiantuntijoiden esittelemiin säästövaatimuksiin.



Nyt saavutaan poliittisesti vaikeaan tilanteeseen. Kaikki talouden viisarit osoittavat, että Suomi on siirtynyt noususuhdanteeseen: vienti kasvaa, työmarkkinat vetävät ja palvelut sekä teollisuus kiihdyttävät tahtiaan. Yhteinen kassa kasvaa. Kannatustaan menettäneen hallitusrintaman tekisi mieli voidella äänestäjiä etuuksilla. Jos ei nyt, niin milloin sitten?



S uomen talouden todelliset ongelmat ovat pitkän aikavälin rakenteellisia ongelmia: huoltosuhde heikkenee, tuottavuus ei kasva riittävästi eikä velkasuhde kutistu. Valtiovarainministeriö katsoo tänne saakka, politiikka lähemmäs.



Jos kuitenkin jonkinlaista kompromissia hakee liki- ja kaukonäköisyyden välille, lisääntyviä verotuottoja kannattaa käyttää, jos niillä korjataan rakenteellisia ongelmia. Yksi hyvä kohde olisi koulutus.



Suomen talouskasvu ja tuleva elintaso ovat sen varassa, että tuottavuus kasvaa. Työpanos ei kasva.



Jos poliitikon tarkka silmä havaitsee valtiovarainministeriön virkamiesten selkien takaa muutaman irtonaisen euron, rahat kannattaa käyttää koulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen hyväksi.



N yt kun talouden tahti paranee ja yritykset pärjäävät entistä paremmin, aika on kypsä yritystukien karsimiselle. Jos ei nyt, niin milloin sitten?



Yritystukien asteittaisesta vähentämisestä voisi syntyä budjetin sisällä sellaista hyvää, jota voisi siirtää koulutuksen puolelle.



Jäljelle kannattaa jättää ne tuet, jotka lisäävät pitkän aikavälin talouskasvua ja tuottavuutta. Eli ne, jotka tukevat uudistumista, korjaavat markkinoiden puutteita ja kehittävät kilpailukykyä.



Tässä tosin palataan poliittiseen vaikeuteen. Talouden tuntijat laidasta laitaan, ja nykyään myös sekä yritysten että palkansaajien etujärjestöt, haluavat yritystukien karsimista. Ikävä kyllä muutamat tässä kaavailussa karsittavien joukkoon kuuluvat tuet – esimerkiksi kuljetustuet – ovat keskustavetoiselle hallitukselle rakkaimpia. Näiden ­tukien vaatijoilla on kova ääni, ja se kuuluu keskustan vahvoilta alueilta.



Yritystukien karsinta tuntuu olevan ikuisuusprojekti, joka siirtyy hallitukselta toiselle. Viimeksi tukien vähentämistä yritettiin keväällä. Poliittinen rohkeus loppui kesken. Nyt rohkeutta pitäisi lopulta olla, kun kansantalouden etu vaatii rohkeutta ja yritysten mahdollisuudet sopeutua karsintaan parantuvat. Jos rohkeutta ei nyt ole, niin milloin sitten?