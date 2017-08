Pääkirjoitus

Tehtävä puun ja kuoren välissä

Yritysjohtajien vauhdikas ansiokehitys, OP:n pääjohtajan Reijo Karhisen kompastelu palkka-asioissaan ja Finnairin toimitusjohtajan Pekka Vauramon lisäeläke ovat riittoisia keskustelunaiheita. Niistä riittää ammennettavaa moneen keskusteluun ja moneen näkö­kulmaan.



Finnairin hallitus myönsi toimitusjohtaja Vauramolle reippaan ­lisäeläkkeen vuonna 2016. Lisäeläkkeeseen päädyttiin, vaikka yh­tiön pääomistaja Suomen valtio oli linjannut, että omistajaohjauksen alaisissa yhtiöissä ”lisäeläkkeitä ei käytetä palkitsemiseen”.



Valtion omistajaohjaus törmää kerta toisensa jälkeen ongelmiin. Ministerit vaihtuvat, vuodet kuluvat, yhtiöiden johtajat vaihtuvat ja omistajaohjauksen strategioitakin hiotaan. Mutta ongelmat jäävät. Venäjän entinen pääministeri Viktor Tšernomyrdin kuvasi maansa yritystä muuttua toimivaksi markkinataloudeksi: ”Parastamme yritimme, mutta kävi niin kuin aina.”



Samassa markkinatalouden ja politiikan välisessä raossa on samankaltaisin tuloksin suomalainen omistajaohjaus. Yhtiöt toimivat pääosin markkinataloudessa markkina­talouden ehdoin, mutta omistajan – tai Finnairin tapauksessa pääomistajan – poliittinen tahto olisi otettava jotenkin huomioon.



Yleensä yhtiöiden ja valtion intressit ovat yhdenmukaisia: jos yritys tuottaa, se luo työtä ja tuo veroja yhteiseen kassaan. Ongelmia syntyy, jos mennään juridiikan ja ­rahan puolelta ratkaisuihin, joissa olisi otettava huomioon yhteiskuntavastuu ja ­moraali – esimerkiksi jos joudutaan pohtimaan, pitääkö valtion omistamissa tai osa­omistamissa yhtiössä toimia vaikkapa tavalla, jota voisi kutsua ”esimerkilliseksi”.



F innairin hallitus toimi juridisesti ja muodollisesti oikein. Kun yhtiöllä on muitakin omistajia kuin valtio, lisäeläkkeistä päättää yhtiön hallitus. Mutta kuten tiedetään: se mikä on oikeus, ei aina ole kohtuus. Finnair päätyi ratkaisuun, jolla se näyttää huonoa esimerkkiä ja osoittaa kohtuuttomuutta.



Yhtiö jakaa rahaa yhdelle aikana, jona monet luopuvat eduistaan yhteisen hyvän vuoksi. Sille annetaan, jolla on jo paljon.



Keskustelu yritysjohtajien palkansaajia paljon nopeammasta ansiokehityksestä asettuu samaan maisemaan. Ei ole juridista estettä sille, että ­pomojen palkka kasvaa nopeasti, eikä se ole mikään kansantaloudellinen vitsaus.



Mutta ahneen on turha vaatia malttia muilta. Ikävä maku jää siitäkin, jos ilmoittautuu Karhisen tavoin moraalinvartijaksi mutta jättää portin auki. Karhinen lupasi esi­merkin nimissä luopua osasta palkastaan mutta unohti toteuttaa lupauksensa.



J uridiikan ja moraalin risteyksessä on portinvartijana valtioneuvoston omistaja­ohjausyksikkö. Se halusi juridiikan voittavan ja kohtuuden häviävän. Jotta näin varmasti kävisi, omistajaohjausyksikkö ei aktiivisesti tiedottanut hallitukselle, että lisäeläkkeelle näytetään vihreää valoa. Yksikkö tiesi, että jos se tiedottaa, se saa tehtäväkseen vastustaa lisäeläkettä.



Hallitus reagoi jälkikäteen. Sitä tietysti voi kutsua moralismiksikin. Omistajaohjaus­yksikön päällikkö Eero Heliövaara joutuu vuodenvaihteen jälkeen etsimään uutta työtä, ja Finnairin hallitusta uusitaan yhtiökokouksessa.



Heliövaaran seuraajaksi hallitus hakee jotakuta, joka varmasti laulaa sen lauluja, jonka leipää syö. Mutta tehtävä pysyy samassa paikassa: siellä, missä markkina­talouden ja politiikan logiikat yhtyvät. Varmasti seuraajakin yrittää parastaan.