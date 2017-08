Pääkirjoitus

Presidentinvaaleissa luvassa sittenkin värikkäitä keskusteluja

Kansanedustaja Laura Huhtasaari (ps) on tuorein ehdokas ensi tammikuun presidentinvaaleissa. Perussuomalaisten puoluehallitus päätti viime viikolla esittää häntä puolueen ehdokkaaksi. Virallisesti Huhtasaaren ehdokkuuden sinetöi perussuomalaisten puoluevaltuusto.



Presidenttiehdokkaat alkavat vähitellen olla tiedossa. Sdp:n ehdokkaasta ­alkoi maanantaina neuvoa-antava jäsen­äänestys, joka kestää elokuun loppuun.



Sdp nimeää presidenttiehdokkaansa puoluevaltuuston kokouksessa 2. syyskuuta. Ehdolla ovat kansanedustajat Maarit Feldt-Ranta, Tuula Haatainen ja Sirpa Paatero.



Nykyinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö ei halunnut pelkästään kokoomuksen ehdokkaaksi, vaan hän pyrkii presidenttiehdokkaaksi valitsijayhdistyksen kautta. Näin hän voi kampanjoida ”koko kansan ehdokkaana”, sikäli kuin hän kampanjointia tarvitsee.



Niinistön kampanjan on määrä alkaa vasta itsenäisyyspäivän tienoilla. Istuva presidentti tosin käy jatkuvaa kampanjaa, kun hän hoitaa presidentin tehtäviä.



Valitsijayhdistyksen ehdokkaan taakse on kerättävä vähintään 20 000 kannattajaa. Kukaan tuskin epäilee, etteikö Niinistön kampanja saisi kerättyä vaadittavaa määrää nimiä.



V aikeampaa tavoitteen saavuttaminen on perussuomalaisista ­irtautuneelle ryhmittymälle Siniselle tulevaisuudelle. Ryhmittymä joutuu keräämään vaaditut 20 000 kannattajaa, mikäli se mielii osallistua presidentinvaaleihin.



Vaalikauden alussa ryhmittymää – saati puoluetta – ei ollut edes olemassa, joten valitsijayhdistys on ainoa vaihtoehto.



Myös europarlamentaarikko Paavo Väyrysen tueksi kootaan valitsijayhdistystä ja kerätään kannatuskortteja. Tavoitteena on saada riittävä määrä kannattajia itsenäisyyspäivään mennessä.



Jo pelkkä Huhtasaaren ehdokkuus ­enteilee, että vaalikeskusteluista saattaa sittenkin tulla räväköitä. Vielä varmemmin niihin tulee väriä, jos Väyrynen pääsee ehdolle.



Kaikki kilpailevat ehdokkaat tosin pyrkivät haastamaan ennakkosuosikki Niinistön.