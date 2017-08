Pääkirjoitus

Pieni ranskalainen salonkidraama

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on perääntymässä ­aikeestaan virallistaa vaimonsa Brigitten aseman maan ”ensimmäisenä naisena”. Hankkeen vastustajat iloitsevat voitostaan.



Voitolla ei ole käytännön seurauksia, mutta se on samantekevää. Kyseessä oli pieni ranskalainen näytelmä, jossa vastustajaa näpäytetään elegantisti.



Presidentti perääntyi tiistaina, kun taiteilijana ja aktivistina esittäytyvän Thierry Paul Valetten adressi puolison aseman virallistamista vastaan oli kerännyt verkossa ­liki 300 000 allekirjoitusta. Adressissa vastustetaan julkisten varojen käyttöä presidentin puolison toimien kustantamiseen. Taustalla oli myös närkästys ranskalaispoliitikkojen tavasta palkata perheenjäseniään.



Läpinäkyvyys oli kuitenkin myös Macronin tavoite. Aseman virallistamisen jälkeen puolison kulut olisi julkistettu erikseen eikä kätketty Élyséen palatsin menoihin, kuten tähän asti on tehty.



Vastaisuudessa Brigitte Macronilla on Élyséessä sama pieni toimisto ja avustajakunta kuin hänellä olisi ollut virallisena ensimmäisenä naisena, ja ranskalaisessa julkisuudessa hän on joka tapauksessa ”la Première dame”. Macronin vastustajille kyse oli kuitenkin voitosta.