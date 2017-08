Pääkirjoitus

E-Viro haastaa kansallisvaltiota

Pian

E-kansalaisuutta

E-virolainen

E-Viro

ehkä olen virolainen, tosin e-virolainen. Hakemus on vetämässä.Jo yli 3 000 suomalaiselle on myönnetty digitaalinen Viron kansalaisuus. Jos hyvin käy, haen syksyllä sirukortin Viron suurlähetystöstä Helsingissä. Sillä pääsen Viron e-pilveen.on voinut hakea lahden eteläpuolelta syksystä 2014 lähtien. E-virolaisia on jo 142 maasta. Mukana on 3 500 yritystä. Suomalaisia on eniten, noin 15 prosenttia kaikista.Viron nuorekas johto tavoittelee kymmentä miljoonaa e-kansalaista. Se on reipas tavoite maalta, jossa asuu 1,3 miljoonaa tavallista kansalaista.E-virolaisuus tarjoaa esimerkiksi pilvi­alustan niille, jotka käyvät kauppaa EU:n alueella. Digitaalinen kansalaisuus ve­toaa vaikkapa Ukrainan yrittäjiin, koska maksuliikenne maasta ulos takkuaa.E-Viro tarjoaa myös ”turvapaikkoja”. Viron e-kansalaiseksi haki Britanniasta aiempaa enemmän ihmisiä sen jälkeen, kun brexit-kansanäänestyksen tulos selvisi kesäkuussa 2016.ei saa äänestää Virossa muttei maksa Viroon verojakaan. Hän saa avata tietyillä ehdoilla pankkitilin.Tässä on houkutin myös rikollisille. Miten välttää rahanpesua? Viro pystynee seulomaan huijarit edistynein verkko­tekniikoin. Edessä on muita kysymyksiä.Mitä kansainväliset sopimukset sanovat e-kansalaisen oikeuksista? Tuskinpa vielä mitään. Miten e-kansalaiselle käy, jos e-maat joutuvat sotaan keskenään?on kannattava hanke jo pelkän pr-arvonsa takia. Siitä on kirjoitettu metrikaupalla. Mutta Viro ei jää eehen.Maan digitoijien suunnitelmissa on jo digitaalinen valtio ja teollisuus 4.0. Sanat tarkoittanevat yhteiskuntaa, jossa tuotantoa hallitsevat data ja informaatio. Niitä on sanottu tulevaisuuden öljyksi.Siksi Viro saanee seuraajia. Ainakin Liettua seuraa e-Viroa. Tiedelehti New Scientist on pohtinut ilmiön yleistymistä.E-maat voisivat ennen pitkää saada arvioimaan maan ja valtion käsitteitä. Kansakuntaa voi yhdistää moni asia, esimerkiksi maaperä, jolla kansakunta seisoo. Yhtä lailla sitä voivat yhdistää ideat, pohtivat e-Viron puuhaajat.Kansallisvaltion taruhan on aika lyhyt. Esimerkiksi Italiasta ja Saksasta tuli kansallisvaltioita vasta 1870-luvulla. Suomi on vain satavuotias, kuten Virokin pian.Rohkeimmat sanovat jo, että tulevaisuus muistaa Viron ja 2010-luvun siitä, että maa aloitti kansallisvaltion eroosion.