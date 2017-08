Pääkirjoitus

kehittämistä pohtinut opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä kuohutti äskettäin esityksellään, että äidinkielen ylioppilaskoe muuttuisi tulevaisuudessa kaksipäiväisestä yksipäiväiseksi. HS ja useat muut lehdet ovat julkaisseet asiasta monia huolestuneita kirjoituksia.Lausuntokierroksellaan esitys sai 115 kannanottoa muun muassa yli­opistoilta, kouluilta, lukuisilta yhdistyksiltä ja organisaatioilta sekä niiden yksittäisiltä edustajilta. Viesti oli varsin selvä: kolme neljästä lausunnonantajasta ilmoitti vastustavansa kokeen supistamista.Kotimaisten kielten keskus (Kotus) oli monen muun lailla huolissaan ajattelu- ja tekstitaitoja mittaavan esseen kohtalosta, jos äidinkielen koe kutistuu ja toisaalta monipuolistuu entisestään. Samalla Kotus teki kuitenkin ehdotuksen, joka ansaitsee lisää huomiota:”Uudenlainen digitaalinen koe tarjoaisi luontevasti mahdollisuuden viimeistellä tekstin kieliasu verkossa olevia kielenhuollon apuvälineitä käyttäen.”Ehdottaako valtakunnan ehkä tärkein kielipoliittinen instituutio siis lunttaamisen hyväksymistä ylioppilaskirjoituksissa?ylioppilaskoe järjestetään sähköisenä ensi kertaa syksyllä 2018. Tuolloin abiturientit eivät enää kirjoita tekstejään puhtaaksi kynällä vaan saavat käyttöönsä tekstinkäsittelyohjelman.Ministeriön työryhmä piti keskeisenä, että kokeessa voi ”hyödyntää tietoyhteiskunnalle tyypillisiä laajoja tausta-aineistoja osana koetehtäviä”. Sähköinen koe mahdollistaa laajojen aineistojen käytön ja tiedonhaun, työryhmä huomauttaa.Monen opettajan mukaan tiedonhaku alkaakin olla äidinkielen lukio-opetuksessa arkipäivää. Siihen kannustaa myös opetussuunnitelma, jonka mukaan lukiolaisia ”ohjataan hyödyntämään digitaalisia opiskeluympäristöjä, oppimateriaaleja ja työvälineitä eri muodossa esitetyn informaation hankintaan ja arviointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja jakamiseen”.apuvälineiden käyttö ylioppilaskokeessa – eikö se saisi opettajat tuntemaan työnsä tarpeettomaksi ja herättäisi heissä vastustusta?Ei välttämättä. Äidinkielenopettajille tehtiin jo vuonna 2014 kysely ylioppilaskokeen uudistuksesta, ja kyselyn yksi kohta koski oiko­lukuohjelman käyttöä. Suhtautuminen oli melko myönteistä: 140 opettajaa kannatti ohjelman käyttöä, 119 vastusti. Kahden vaiheille jäi 33.Kannattajat perustelivat näkemystään muun muassa siten, että kirjoittaja voisi keskittyä lyöntivirheiden etsinnän sijasta sisältöön ja rakenteeseen. Lisäksi ohjelmasta olisi suuri apu lukihäiriöisille.Vastustajat taas pelkäsivät, että kielenhuollon opetus muuttuisi turhaksi eivätkä nuoret enää osaisi kirjoittaa oikein ilman ohjelmaa.äidinkielen ylioppilaskokeen tulevaisuudesta huolestuneet ovat korostaneet tekstitaitojen koko ajan kasvavaa merkitystä työelämässä. Tästä seuraa yksi keskeinen kysymys: kohtaavatko ylioppilaskokeen ja työelämän odotukset?On vaikea kuvitella aikuista, jonka täytyy tuottaa työssään selkeitä ja kieli­asultaan huoliteltuja tekstejä täysin ilman tarkistelua. Kuten Kotus muistuttaa, ”sanakirjoja ja muita apuvälineitähän käytetään myös työelämässä”.Pitääkö myöhäisteinin siis pyrkiä pilkuntarkkaan suoritukseen vailla apua, kun vastaavia ihmetekoja ei odoteta myöhemminkään? Lisäksi muun muassa matematiikassa on saanut tähänkin asti turvautua laskimeen ja taulukkokirjaan.Apuvälineet eivät ole mikään oikotie onneen. Luotettavien ohjeiden löytäminen netistä vaatii perehtyneisyyttä ja ohjeiden oikeaoppinen tulkinta kehittynyttä kielitajua. Oikoluku­ohjelmakaan ei osu ehdotuksineen aina oikeaan eikä yleensä auta esimerkiksi tekstin rakenteen tai tyylin ongelmissa.Approbaturista ei siis tule laudaturia vain googlaamalla.ehdotus on vähintäänkin pohdinnan arvoinen, mutta se tarkoittaisi oikolukutoiminnon lisäksi internetyhteyden käyttöönottoa. Tällöin tulisi keksiä keinot plagioinnin ja kopioinnin estämiseksi.Sähköisessä kokeessa riittää toki edelleen muutakin viilattavaa. Yksi ikävä takaiskukin on koettu: oiko­lukutoiminto oli tiettävästi tulossa käyttöön jo ensi syksynä, mutta kaikille kirjoitus­kielille (suomi, ruotsi, saame) ei ole saatu riittävän laadukasta työkalua. Ajatuksesta on toistaiseksi luovuttu.