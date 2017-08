Pääkirjoitus

Kiinalla on raskas vastuu Pohjois-Koreasta

Korean niemimaalla päästiin torstaina hieman purkamaan sodan uhkaa, joka oli kasvanut vakavasti muutamassa päivässä. Vastaavia ja vaarallisempia tilanteita on kuitenkin edessä, koska kriisin syy ei ole mennyt minnekään. Pohjois-Korea jatkaa ohjustensa ja niiden ydinkärkien kehittämistä.



Uhkailun ydinaseillaan Pohjois-Korea suuntaa ainakin julkisuudessa ensisijaisesti Yhdysvaltoihin. Ilmeinen syy on se, että Yhdysvallat on ainoa maa, jolla on valmius ja voima sotilaallisiin toimiin Pohjois-Koreaa vastaan. Osoite on kuitenkin harhaanjohtava.



Sekä Kiina että Venäjä olivat Yhdysvaltain tavoin YK:n turvallisuusneuvostossa päättämässä Pohjois-Korean vientituloja lamaannuttavista pakotteista. Kiina on lopulta ratkaisevassa asemassa, jos Pohjois-Korean ydinaseohjelma halutaan pysäyttää pakotteilla ja neuvotteluilla eikä sotatoimilla. Jo vuosikymmenet Kiina on ollut Pohjois-Korealle korvaamaton tukija.



Uusin ja pitkään aikaan vakavin uhkatilanne Korean niemimaalla sai alkunsa, kun Pohjois-Korea ensin teki heinäkuussa kaksi onnistunutta pitkän matkan ohjuksen koelaukausta. Pian sen jälkeen lännessä liikkui julkisuudessa aiempaa hälyttävämpiä ­ar­vioita Pohjois-Korean kyvystä varustaa ohjuksiaan ydinkärjillä. YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi uudet pakotteet Pohjois-Koreaa vastaan yksimielisesti.



Tilanne sai uuden käänteen tiistaina. Presidentti Donald Trump sanoi, että Pohjois-Korean olisi paras olla esittämättä uusia uhkauksia Yhdysvalloille, koska niihin vastattaisiin ”tulella ja raivolla, jollaisia maailma ei ole koskaan nähnyt”. Pohjois-Korea esittää vastaavanlaisia uhkauksia rutiiniluontoisesti, mutta Yhdysvaltojen sen enempää kuin muidenkaan maiden johtajat eivät ole aiemmin lähteneet samalle tasolle.



Pohjois-Korea vastasi tapansa mukaan heti nimenomaan uusilla uhkauksilla, tällä kertaa hyökkäyksellä Guamin tukikohtasaarelle Tyynellämerellä Japanin eteläpuolella.



T ässä vaiheessa tilanne oli jo vakavasti riistäytymässä käsistä, ja yritykset sen rauhoittamiseksi käynnistyivät.



Kuten eri yhteyksissä aiemmin, Yhdysvaltojen hallituksen edustajat vakuuttivat, ettei Trump tarkoittanut sitä, mitä sanoi.



Ulkoministeri Rex Tillerson pistäytyi Guamissa kertomassa, ettei Yhdysvaltojen hallitsema saari ole uhattuna, ja amerikkalaiset voivat nukkua yönsä rauhassa. Puolustusministeri James Mattis vuorostaan muotoili uhkauksen entiselle tasolleen sanomalla, ettei Pohjois-Korean johdon pidä toimia tavalla, joka on tuhoisa sille itselleen ja sen kansalle.



Samalla aseasiantuntijat huomauttivat, ettei kyse ole vain Pohjois-Korean kyvystä kutistaa ydinpommia ohjuksen ydinkärjeksi vaan myös kyvystä suojata kärjet tuholta niiden palatessa ilmakehään. Kumpikin työ on kesken, asiantuntijat sanoivat.



V astakkainasettelu siirtyi kuitenkin saman tien uuteen vaiheeseen, kun Pohjois-Korean asevoimien johto ilmoitti valmistelevansa neljän keskimatkan ohjuksen laukaisemista Japanin yli kansainvälisille vesille Guamin edustalle elokuun puolivälin jälkeen. Pohjois-Korea ei poikkeuksellisesti uhannut tuhota ketään, mutta kyseessä on vakava haaste kansainväliselle yhteisölle, joka on sitoutunut pysäyttämään Pohjois-Korean ohjusten ja ydinaseiden kehittelyn.



Kiinalla olisi nyt joitakin päiviä aikaa taivuttaa Pohjois-Koreaa neuvottelutielle. Jos Trumpin vastuuttomasta uhmakkuudesta oli jotakin hyötyä, niin ehkä se muistutti Kiinaa kaksilla korteilla pelaamisen kasvavista riskeistä.